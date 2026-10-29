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Kapadokya SON DAKİKA! Kapadokya peribacası çökme anı ve görüntüleri!

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Kapadokya SON DAKİKA! Kapadokya peribacası çökme anı ve görüntüleri! Haber Videosunu İzle
Kapadokya SON DAKİKA! Kapadokya peribacası çökme anı ve görüntüleri!
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Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde bulunan Göreme Açık Hava Müzesi'nin girişinde bir peribacası çöktü. Çökme sırasında çevreyi yoğun bir toz bulutu kaplarken, ilk görüntülerde bir kişinin kayanın altında kaldığı görüldü. Bölgeye sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edilirken, olay anına ilişkin görüntüler de gündeme geldi. Kapadokya peribacaları çökme görüntüleri haberimizde

Nevşehir'in dünyaca ünlü turizm merkezi Kapadokya'da bulunan Göreme Açık Hava Müzesi'nin girişinde bir peribacası çöktü. Çökme sırasında çevreyi yoğun bir toz bulutu kaplarken, olay yerinden gelen ilk görüntülerde bir kişinin kayanın altında kaldığı görüldü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

KAPADOKYA'DA PERİBACASI ÇÖKTÜ

Nevşehir'deki Göreme Açık Hava Müzesi'nin girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenle peribacasında çökme meydana geldi. Çöküşün ardından çevreyi yoğun bir toz bulutu kapladı. Olayın yaşandığı bölgeden gelen ilk görüntülerde, kaya parçalarının çevreye yayıldığı görüldü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi. 

KAPADOKYA PERİBACASI ÇÖKME GÖRÜNTÜLERİ

Kapadokya'da peribacasının çökmesinin ardından olay anına ilişkin görüntüler gündeme geldi. Görüntülerde, çöküş sırasında çevrenin yoğun bir toz bulutuyla kaplandığı ve büyük kaya parçalarının aşağıya düştüğü görüldü. İlk görüntülerde bir kişinin çöken kayanın altında kaldığı da dikkat çekti.

KAPADOKYA'DA PERİBACASI NEDEN ÇÖKTÜ?

Göreme Açık Hava Müzesi'nin girişinde meydana gelen çöküşün nedeni henüz belirlenmedi. Olayın ardından bölgede inceleme yapılması beklenirken, çökmenin hangi koşullarda meydana geldiğine ilişkin yetkili kurumlardan gelecek açıklamalar takip ediliyor.

KAPADOKYA'DA PERİBACASI ÇÖKMESİNDE ÖLÜ VE YARALI VAR MI?

Olay yerinden gelen ilk görüntülerde bir kişinin çöken kaya parçasının altında kaldığı görüldü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

GÖREME AÇIK HAVA MÜZESİ NEREDE?

Göreme Açık Hava Müzesi, Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde, Göreme beldesinde yer alıyor. Tarihî ve doğal oluşumlarıyla tanınan bölge, yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği önemli turizm noktaları arasında bulunuyor. Müze çevresinde meydana gelen çöküşe ilişkin yeni bilgiler geldikçe olayın ayrıntılarının netleşmesi bekleniyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
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