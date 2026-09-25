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Bakan Ersoy, Kapadokya'yı Tourism Expo Japan 2026'da tanıttıklarını açıkladı

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Bakan Ersoy, Kapadokya'nın Tourism Expo Japan 2026'da tanıtıldığını ve daha fazla Japon misafirin rotasına taşınmak istendiğini belirtti. Japon seyahat acentaları ve içerik üreticileri Kapadokya'ya davet edilerek B2B görüşmelerle yeni iş birlikleri hedefleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Peribacaları, yer altı şehirleri, balon turları ve zengin kültürüyle Kapadokya'yı daha fazla Japon misafirin seyahat rotasına taşımak için çalıştıklarını belirtti.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Kapadokya'nın eşsiz mirasını Japonya'da dünyayla buluşturduklarını ifade etti.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Kapadokya Alan Başkanlığının birlikte yürüttüğü tanıtım çalışmalarıyla "Tourism Expo Japan 2026"da Kapadokya'yı dünyaya tanıttıklarını aktaran Ersoy, "Yoğun ilgi gören standımız ve sektör buluşmalarımızla bölgemizin Uzak Doğu pazarındaki varlığını güçlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Heyetimizin Japonya Seyahat Acentaları Birliği (JATA) Başkanı ile gerçekleştirdiği görüşmenin yanı sıra Japon seyahat acentalarını ve dijital içerik üreticilerini Kapadokya'ya davet ediyoruz. Düzenleyeceğimiz B2B buluşmalarıyla turizm profesyonellerimiz arasında yeni iş birliklerinin önünü açmayı hedefliyoruz. Peribacaları, yer altı şehirleri, balon turları ve zengin kültürüyle Kapadokya'yı daha fazla Japon misafirimizin seyahat rotasına taşımak için çalışıyoruz. Tanıtım çalışmalarımıza katkı sunan TGA'mıza, Nevşehir Valiliğimize, milletvekilimize, Kapadokya Alan Başkanlığımıza, belediyelerimize ve tüm sektör paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA
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