Nevşehir Kapadokya'da balonlar, İHH etkinliğiyle Gazze için gökyüzüne yükseldi

NEVŞEHİR'in önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla sıcak hava balonları gökyüzüne yükseldi. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Nevşehir Şubesi tarafından organize edilen etkinlikte, "Sen yoksan 1 kişi eksiğiz" sloganıyla uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunuldu.

Kapadokya bölgesindeki Göreme beldesinde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sıcak hava balonları Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla havalandı. Etkinlikte, grup adına basın açıklamasını Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Sudanlı Mustafa Khaleel okudu. Khaleel, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda on binlerce sivilin hayatını kaybettiğini, binlerce insanın enkaz altında olduğunu ve sağlık sisteminin tamamen çöktüğünü söyledi.

'ZULÜM 3 YILDIR ARALIKSIZ SÜRÜYOR'

İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde bir soykırım gerçekleştirdiğini belirten Mustafa Khaleel, "Ateşkes anlaşmalarına rağmen saldırılarını durdurmayan İsrail, kadınları, çocukları, yaşlıları ve sivilleri hedef almayı sürdürüyor. Camiiler, hastaneler, okullar ve sivil yerleşim yerleri siyonistlerin hedefinde. Beyaz bayrak açan siviller dahi üzerlerine ateş açılarak katlediliyor. İşgalciler, kullanılması uluslararası sözleşmelerce yasaklanmış bombalarla Gazze'yi vurmaya devam ediyor" dedi.

'AÇLIK SİLAH OLARAK KULLANILIYOR'

Bölgedeki insani krizin boyutlarına dikkat çeken Khaleel, kronik hastaların ve hamile kadınların elektrik, yakıt ve ilaç krizi nedeniyle tedavi göremediğini aktardı. İsrail'in gerçekleri gizlemek için basın mensuplarını da katlettiğini ifade eden Khaleel, "Apertheid rejimi İsrail, insani yardımların girişini de engelleyerek açlığı Gazze'ye yönelik bir silah olarak kullanıyor" diye konuştu.

İSLAM DÜNYASINA VE ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Batılı devletlerin İsrail'e desteğini eleştiren ve İslam ülkelerini somut adımlar atmaya davet eden Mustafa Khaleel, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"İslam dünyasının dağınıklığı, ortak ve etkili bir tutum geliştirilmesinin önündeki en büyük engellerden biridir. İslam ülkeleri, farklılıklarını bir kenara bırakarak insani yardımın ulaştırılması, sivillerin korunması ve kalıcı bir ateşkes için ortak sorumluluk üstlenmelidir. Gazze'de yaşananların siyasi çıkarlar, diplomatik hesaplar veya lobi faaliyetleri nedeniyle görmezden gelinmesine izin verilmemelidir. Netanyahu ve hükümeti başta olmak üzere sorumlular uluslararası hukuk önünde hesap vermelidir."

Türkiye'deki ve dünyadaki tüm Kudüs sevdalılarıyla birlikte bu zulme karşı çıktıklarını belirten Khaleel, uluslararası mekanizmaları ve tüm insanlığı İsrail'in hukuksuz adımlarını ve işgalini durdurmak için harekete geçmeye çağırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı