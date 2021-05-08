KADİR GECESİ HABERLERİ
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Kadir Gecesi Haberleri

Kadir Gecesi haber, Kadir Gecesi son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Kadir Gecesi: Adetliyken Kadir Gecesi'nde nasıl ibadet edilir? Regl döneminde nasıl ibadet edilir?Kadir Gecesi - Bugün

Adetliyken Kadir Gecesi'nde nasıl ibadet edilir? Regl döneminde nasıl ibadet edilir?

Kadir Gecesi: AYASOFYA CAMİİ'NDE KADİR GECESİ'NDE 'LA İLAHE İLLALLAH' MAHYASI YAKILDI- Havadan görüntülerleKadir Gecesi - Bugün

AYASOFYA CAMİİ'NDE KADİR GECESİ'NDE 'LA İLAHE İLLALLAH' MAHYASI YAKILDI- Havadan görüntülerle

Kadir Gecesi: Kadir Gecesi kılınacak 12 rekat namaz tarifi! Kadir Gecesi 12 rekatlık namaz nasıl kılınır?Kadir Gecesi - Bugün

Kadir Gecesi kılınacak 12 rekat namaz tarifi! Kadir Gecesi 12 rekatlık namaz nasıl kılınır?

Kadir Gecesi: Kadir Gecesi kılınacak 2 rekat namaz tarifi! Kadir Gecesi 2 rekatlık namaz nasıl kılınır?Kadir Gecesi - Bugün

Kadir Gecesi kılınacak 2 rekat namaz tarifi! Kadir Gecesi 2 rekatlık namaz nasıl kılınır?

Kadir Gecesi: Ayasofya Camii, Kadir Gecesi'nde mahya ile buluştuKadir Gecesi - Bugün

Ayasofya Camii, Kadir Gecesi'nde mahya ile buluştu

Kadir Gecesi: - İsrail güçleri, Kadir Gecesi öncesinde Mescid-i Aksa'ya girişleri engelledi- Filistinliler yolda namaz kıldıKadir Gecesi - Bugün

- İsrail güçleri, Kadir Gecesi öncesinde Mescid-i Aksa'ya girişleri engelledi- Filistinliler yolda namaz kıldı

Kadir Gecesi - Bugün
Emine Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı Açıklaması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kadir Gecesi'nin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.
Kadir Gecesi - Bugün
Araban'da Kadir Gecesi için helva dağıtıldı
Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Kadir Gecesi nedeniyle irmik helvası dağıttı.
Kadir Gecesi: İbo Show bugün yok mu? İbo Show bitti mi, neden yok? 8 Mayıs Star TV yayın akışıKadir Gecesi - Bugün

İbo Show bugün yok mu? İbo Show bitti mi, neden yok? 8 Mayıs Star TV yayın akışı

Kadir Gecesi: 18 19 mayıs yasak mı? 18 Mayıs 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı?Kadir Gecesi - Bugün

18 19 mayıs yasak mı? 18 Mayıs 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı?

AYASOFYA CAMİİ'NDE KADİR GECESİ'NDE 'LA İLAHE İLLALLAH' MAHYASI YAKILDI- Havadan görüntülerle
Kadir Gecesi - Bugün
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Kadir Gecesi mesajı Açıklaması
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kadir Gecesi: Kandil ve Kadir Gecesi aynı mı? Kadir gecesi kandil mi?Kadir Gecesi - Bugün

Kandil ve Kadir Gecesi aynı mı? Kadir gecesi kandil mi?

Kadir Gecesi - Bugün
Sadakataşı Derneği Kudüs'e ramazan yardımı ulaştırdı
Geleneksel Mescid-i Aksa iftarlarının 10. yılında 3 bin Kudüslü ile iftar sofralarında bir araya gelen dernek, Kadir Gecesi'nde de Aksa avlusunda iftar sofrası kuracak.
Kadir Gecesi - Bugün
İsrail polisi, Kadir Gecesi öncesi yüzlerce Filistinlinin Kudüs'e ulaşmasını engelledi
İsrail polisi, Kadir Gecesi'ni Mescid-i Aksa'da geçirmek isteyen İsrail vatandaşı Filistinlileri taşıyan onlarca otobüsü Kudüs yakınlarından geri çevirdi.
Kadir Gecesi: Kadir Gecesi TV programları - 8 Mayıs yayın akışı: Televizyonda bugün hangi kandil programları var?Kadir Gecesi - Bugün

Kadir Gecesi TV programları - 8 Mayıs yayın akışı: Televizyonda bugün hangi kandil programları var?

Kadir Gecesi: Kadir Gecesi'nde çekilecek zikirler nelerdir? Kadir gecesi'nde Peygamber Efendimiz'in duası nedir?Kadir Gecesi - Bugün

Kadir Gecesi'nde çekilecek zikirler nelerdir? Kadir gecesi'nde Peygamber Efendimiz'in duası nedir?

Kadir Gecesi: Tesbih namazı nasıl kılınır? Kadir gecesinde kılınacak namazlar nelerdir? Tesbih namazı kaç rekat?Kadir Gecesi - Bugün

Tesbih namazı nasıl kılınır? Kadir gecesinde kılınacak namazlar nelerdir? Tesbih namazı kaç rekat?

Kadir Gecesi: Kadir Gecesi namazı 100 rekat nasıl kılınır? 100 rekatlık naman nedir, nasıl kılınır?Kadir Gecesi - Bugün

Kadir Gecesi namazı 100 rekat nasıl kılınır? 100 rekatlık naman nedir, nasıl kılınır?

Kadir Gecesi: Tüm islam aleminin kadir gecesi mübarek olsun! Resimli Kadir Gecesi mesajlarıKadir Gecesi - Bugün

Tüm islam aleminin kadir gecesi mübarek olsun! Resimli Kadir Gecesi mesajları

Kadir Gecesi - Bugün
Ali Erbaş: Yatsı ezanının ardından minarelerimizden tekbirler ve dualar yükselecek
Prof. Dr. Ali Erbaş, yaptığı yazılı açıklamada, bu akşam yatsı ezanının ardından camilerin minarelerinden salavatların, tekbirlerin okunup duaların edileceğini belirterek, vatandaşları tekbirlere, salavatlara ve dualara evlerinden eşlik etmeye davet etti. Erbaş, "Bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi münasebetiyle bu akşam yatsı ezanlarının ardından tüm minarelerimizden tekbirler, salavatlar ve dualar yükselecektir.
Kadir Gecesi: Başkan Savran, Bekdik MahallesindeKadir Gecesi - Bugün

Başkan Savran, Bekdik Mahallesinde

Kadir Gecesi: KASTAMONU - Taşköprü Belediyesi, kısıtlama döneminde kabristanlıklarda Kur'an okuttuKadir Gecesi - Bugün

KASTAMONU - Taşköprü Belediyesi, kısıtlama döneminde kabristanlıklarda Kur'an okuttu

Kadir Gecesi - Bugün
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kadir Gecesi mesajı Açıklaması
Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kadir Gecesi: Ayasofya Camii, Kadir Gecesi'nde mahya ile buluştuKadir Gecesi - Bugün

Ayasofya Camii, Kadir Gecesi'nde mahya ile buluştu

Kadir Gecesi: Ayasofya Camii'ne asılan mahyanın ışığını Vali Yerlikaya yaktıKadir Gecesi - Bugün

Ayasofya Camii'ne asılan mahyanın ışığını Vali Yerlikaya yaktı

Kadir Gecesi: Tokyo Camisi'nde Kadir Gecesi idrak edildiKadir Gecesi - Bugün

Tokyo Camisi'nde Kadir Gecesi idrak edildi

Kadir Gecesi - Bugün
AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek'ten Kadir Gecesi ve Anneler Günü mesajları
AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ve Kadir Gecesi ve Anneler Günü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.
Kadir Gecesi - Bugün
Sorgun Kaymakamı Bahadır Güneş sebze pazarını denetledi
Vatandaşın Kadir Gecesi'ni kutlayan Güneş, AA muhabirine, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, semt pazarlarının cumartesi günü kurulmasına karar verildiğini söyledi.
Kadir Gecesi: Başkent'te sendikalardan ve STK'lardan İsrail'e tepkiKadir Gecesi - Bugün

Başkent'te sendikalardan ve STK'lardan İsrail'e tepki

Kadir Gecesi - Bugün
Nevşehir Valisi Becel ve Belediye Başkanı Savran, Kadir Gecesi mesajı yayımladı
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve Belediye Başkanı Mehmet Savran, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kadir Gecesi: Bağlar Kaymakamı Güner ve Belediye Başkanı Beyoğlu pazar yerlerini denetlediKadir Gecesi - Bugün

Bağlar Kaymakamı Güner ve Belediye Başkanı Beyoğlu pazar yerlerini denetledi

Kadir Gecesi: TBMM Başkanı Şentop: Müslümanlara ibadet vakti saldırı vahşettir, devlet terörüdürKadir Gecesi - Bugün

TBMM Başkanı Şentop: Müslümanlara ibadet vakti saldırı vahşettir, devlet terörüdür

Kadir Gecesi - Bugün
Sanat dünyası, İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi
Şarkıcı Alişan, Instagram hesabında, "Yarın Kadir Gecesi'nde ve bundan sonra bütün dualarımda, dünyada ne kadar zulüm gören Müslüman kardeşim varsa, onlara 'Zulüm edenleri kahreyle Allah'ım' diyeceğim.
Kadir Gecesi - Bugün
Bahçeli: İsrail hükümetini lanetliyorum
MHP Lideri Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kadir Gecesi'ni tebrik ederken, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırısını kındı.
Kadir Gecesi - Bugün
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ilden gençlerle videokonferans yöntemiyle buluştu: (4)
Katılan gençlere teşekkür ederek aileleriyle birlikte mutluluklar dileyen Erdoğan, Kadir Gecesi'ni ve Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Kadir Gecesi - Bugün
Gazinantep'te protokol üyeleri Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ve MÜSİAD Şube Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kadir Gecesi - Bugün
AK Parti Kilis Milletvekili Dülger ve Belediye Başkanı Ramazan, Kadir Gecesi mesajı yayımladı
AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ve Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kadir Gecesi - Bugün
Safranbolu Belediye Başkanı Köse, belediye birimlerini ziyaret etti
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Kadir Gecesi dolayısıyla belediye birimlerini ziyaret ederek personele kandil simidi dağıttı.
Kadir Gecesi: Japonya'da ramazan coşkusu Kovid-19 salgınına rağmen devam ettiKadir Gecesi - Bugün

Japonya'da ramazan coşkusu Kovid-19 salgınına rağmen devam etti

Kadir Gecesi - Bugün
Kadir Gecesi
Malatya Valisi Aydın Baruş, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kadir Gecesi - Bugün
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Kadir Gecesinde minarelerden tekbirler, salavatlar yükselecek"
ANKARA (İHA) – Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kadir Gecesi münasebetiyle yatsı ezanının ardından tüm minarelerden tekbirler, salavatlar ve duaların yükseleceğini belirterek, "Milletimizi evlerinden tekbirler ve salavatlara eşlik etmeye davet ediyorum" dedi.
Kadir Gecesi - Bugün
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki Açıklaması
Bahçeli, Kadir Gecesi dolayısıyla yaptığı açıklamada, bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen bugünkü kutlu gecenin kadrini, kıymetini idrak edip kalp dünyasının esenlik ve huzurla perçinlemesini niyaz etti.
Kadir Gecesi - Bugün
Son dakika haberi... MHP lideri Bahçeli: "İsrail, dün akşam yatsı namazı esnasında, Mescid-i Aksa'da toplanmış din kardeşlerimize ses bombası ve plastik mermiyle...
MHP lideri Bahçeli: "İsrail, dün akşam yatsı namazı esnasında, Mescid-i Aksa'da toplanmış din kardeşlerimize ses bombası ve plastik mermiyle saldırmıştır. Bu mütecaviz saldırganlık Ramazan ayının son cumasında, Kadir Gecesi'nin de bir gün öncesinde vuku bulmuştur.
Kadir Gecesi: Çalgan ilçe ziyaretlerinde bulunduKadir Gecesi - Bugün

Çalgan ilçe ziyaretlerinde bulundu

Kadir Gecesi - Bugün
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kadir Gecesi mesajı Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in, Mescid-i Aksa'daki saldırılarına tepki göstererek, "Yegane çözüm, tüm Müslümanların bir araya gelerek en güçlü şekilde Kudüs'e sahip çıkması, zulme ve işgale engel olmasıdır.
Kadir Gecesi - Bugün
BBP Genel Başkanı Destici'den Kadir Gecesi mesajı Açıklaması
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Müslümanların Kadir Gecesi'ni tebrik etti.
Kadir Gecesi: Şanlıurfa'da Kadir Gecesi mesajlarıKadir Gecesi - Bugün

Şanlıurfa'da Kadir Gecesi mesajları

Kadir Gecesi: Bağcılar Belediyesi 'Ramazan Sohbetleri', ilahiyatçı-yazar Prof. Dr. Mustafa Karataş'ı ağırladıKadir Gecesi - Bugün

Bağcılar Belediyesi "Ramazan Sohbetleri", ilahiyatçı-yazar Prof. Dr. Mustafa Karataş'ı ağırladı

Kadir Gecesi: Kadir Gecesi yapılacak ibadetler: Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır?Kadir Gecesi - Bugün

Kadir Gecesi yapılacak ibadetler: Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır?

Kadir Gecesi - Bugün
İSTİB'den Kadir Gecesi açıklaması
İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Bizleri başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan mübarek ramazan ayının en hayırlı gecesi olan Leyle-i Kadr'e kavuşturan yüce Allah'a (cc) sonsuz şükürler olsun." ifadelerini kullandı.
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