Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Gecesi Mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Gecesi vesilesiyle yaptığı paylaşımda İslam aleminin bu özel gecesini kutlayarak, bölge ve dünya için barış, huzur ve hayırlara vesile olmasını diledi. Sanal medya üzerinden ilettiği mesajda, bu mübarek gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Kadir'ini tebrik ediyor; bin aydan daha hayırlı olan bu müstesna gecenin bölgemiz başta olmak üzere tüm dünya ve insanlık için barışa, huzura, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gecemiz mübarek olsun" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı