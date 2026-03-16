Haberler

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, Kadir Gecesi'nde iftar programı düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk ve Mısır milletleri arasında dostluk vurgusu yapan Büyükelçi Salih Mutlu Şen, iftar programında Gazze'ye insani yardımların önemine dikkat çekti.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, Kadir Gecesi münasebetiyle 250'den fazla Mısırlı davetlinin katıldığı iftar programı düzenledi.

Büyükelçilik konutunda, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı ile birlikte gerçekleştirilen programa Mısırlı davetlilerin yanı sıra ülkenin basın ve medya temsilcileri katıldı.

İftar programında konuşan Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Türk ve Mısır milletlerinin kalben, ruhen ve dinen birbirine yakın iki dost millet olduğunu vurgulayarak, bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi'nde Mısır halkını ağırlamanın kendisi için büyük bir şeref ve ayrıcalık olduğunu söyledi.

Bölgenin zor bir dönemden geçtiğini vurgulayan Şen, devam eden savaşların tüm İslam dünyasını derinden sarstığını ve endişelendirdiğini ifade etti.

Kalıcı çözüm için diplomasi ve diyalog kanallarının yeniden güçlendirilmesi gerektiğini belirten Şen, tüm devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin ve güç kullanımından kaçınılmasının önemine dikkati çekti.

Gazze'nin unutulmaması gerektiğini ifade eden Şen, bölgeye insani yardımların hala arzu edilen düzeyde ulaştırılamadığına dikkati çekti.

Türkiye ve Mısır'daki resmi kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının Gazze'ye yardımların ulaştırılması için yoğun çaba sarf ettiğini dile getiren Şen, dayanışmanın bir göstergesi olarak programa 3 Gazzeli aileyi de özel olarak davet ettiğini söyledi.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

