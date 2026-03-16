Kadir Gecesi'nde tarihi camide Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

KADİR Gecesi dolayısıyla, Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i, Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan tarihi Hersekzade Ahmet Paşa Camii'nde ziyarete açıldı.

Kadir Gecesi dolayısıyla Keşan'daki camiler dolup taştı. Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar Hersekzade Ahmet Paşa Camii'ne gelerek, okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyerek, ardından teravih namazını kıldı. Camiye gelenler arasında kadınların yoğunluğu dikkat çekti. Önce erkeklere açılan Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi olunca, din görevlileri izdiham yaşanmaması için cami cemaatinin sıraya girmesini istedi. Cami kapısı önünde toplanan kadınlar ise erkeklerin camiden çıkmasını bekledi. Sakal-ı Şerif, daha sonra kadınların ziyaretine açıldı.

Vatandaşlar, Sakal-ı Şerif'e dokunup öpebilmek için birbirleriyle yarışırken, cami görevlileri izdiham yaşanmaması için sık sık cemaati uyardı. Bazı vatandaşlar Sakal-ı Şerif'i görünce gözyaşlarını tutamazken, bazıları ise cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

