Kadir Gecesi'nde tarihi camide Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Kadir Gecesi dolayısıyla Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i, Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan Hersekzade Ahmet Paşa Camii'nde ziyarete açıldı. Camideki yoğunluk, kadınların ve erkeklerin sırayla ziyareti sırasında gözlemlendi.

Kadir Gecesi dolayısıyla Keşan'daki camiler dolup taştı. Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar Hersekzade Ahmet Paşa Camii'ne gelerek, okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyerek, ardından teravih namazını kıldı. Camiye gelenler arasında kadınların yoğunluğu dikkat çekti. Önce erkeklere açılan Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi olunca, din görevlileri izdiham yaşanmaması için cami cemaatinin sıraya girmesini istedi. Cami kapısı önünde toplanan kadınlar ise erkeklerin camiden çıkmasını bekledi. Sakal-ı Şerif, daha sonra kadınların ziyaretine açıldı.

Vatandaşlar, Sakal-ı Şerif'e dokunup öpebilmek için birbirleriyle yarışırken, cami görevlileri izdiham yaşanmaması için sık sık cemaati uyardı. Bazı vatandaşlar Sakal-ı Şerif'i görünce gözyaşlarını tutamazken, bazıları ise cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Çin'den ABD'ye tarihi rest! 26 savaş uçağı ve 7 savaş gemisiyle gövde gösterisi

Çin'den ABD'ye tarihi rest
Trump: İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir

Hamaney'le ilgili Rusya iddiasından sonra bir açıklama da Trump'tan
Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak

Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak
9 bin Türk'ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi, dönüyorlar

9 bin Türk'ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi, dönüyorlar
Tartışma kavgaya dönüştü, 18 yaşındaki genç ağır yaralandı

Tartışma kavgaya dönüştü, 18 yaşındaki genç ağır yaralandı
Trump: İsrail İran'a karşı nükleer silah kullanmaz

"İsrail, İran'da bunu asla yapmaz"
Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak

Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak
Dubai Havalimanı yakınlarındaki yakıt depolarında çıkan yangın söndürüldü

İran vurmuştu! Yangın 1 gün sonra söndürülebildi
Yeşil Bölge'deki otele nokta atışı saldırı

Yeşil Bölge'deki otele nokta atışı! Kimin vurduğu bilinmiyor