Esenler'de '10 Bin Hatim, 100 Bin Dua' programı düzenlendi

Esenler Belediyesi tarafından geleneksel olarak Dörtyol Meydanı'nda gerçekleştirilen Kadir Gecesi'ne özel '10 Bin Hatim 100 Bin Dua' programı, bu yıl yüzlerce Esenlerliyi bir araya getirdi. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ve Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın sohbet verdiği programda on binlerce hatim bağışı yapıldı. Gecede İshak Demir Kuran'ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi.

Programa Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, AK Parti Esenler İlçe Başkanı Emrullah Erkuş, Esenler İlçe Müftüsü İbrahim Özen, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Program kapsamında noter huzurunda umre çekilişi yapıldı. Gecede Esenler İlçe Müftüsü İbrahim Özen dua etti, vatandaşlar duaya eşlik etti.

'BU GELENEĞİN YAŞATILMASI SON DERECE KIYMETLİ'

Programda konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Bir ramazan geleneği olan '10 Bin Hatim, 100 Bin Dua' programında yine birlikteyiz. Gördüğünüz gibi, meydan bu soğuk havaya rağmen tıklım tıklım dolu. Bu geleneğin yaşatılması son derece kıymetli ve anlamlı. Şehirler, gelenekleriyle yaşar. Bir şehirde ne kadar güçlü gelenekler inşa edebilirseniz, o şehir de insanlarını o ölçüde kuşatır ve onlara farklı bir muhabbet iklimi sunar. Biz de bu şehirde böyle bir geleneğin oluşmasını istedik. Bugün on binlerce hatim okundu, yüz binlerce kardeşimizle birlikte burada duaya duruyoruz. Aynı zamanda buradaki kardeşlerimiz arasında umre kuraları çekilecek. Kurada ismi çıkan kardeşlerimiz umreye gitme imkanı bulacak. Bu gecenin en anlamlı yanı ise duadır. Çünkü dua, Rabbimize olan niyazımızdır. Dualarımızın geri çevrilmeyeceğine inandığımız bu mübarek gecede, yeryüzündeki mazlumlar için dua edeceğiz. Zalimlerin kahrolması, mazlumların kurtulması için niyazda bulunacağız. Burada binlerce kardeşimizin dudaklarından dökülen, yüreklerinden kopan dualardan bir tanesi kabul olsa, belki de insanlığın merhametine büyük bir katkı sağlayacaktır. Bugün insanlık için duaya duruyoruz; Gazze için, Filistin için ve yeryüzündeki tüm mazlumlar için dua ediyoruz" dedi.

Savaşta 18. gün! İran ABD Bağdat Büyükelçiliği'ni imha etti, İsrail Tahran ve Beyrut'a bomba yağdırdı

İran savaşta bir ilki yaşattı, İsrail'in tepkisi hayli sert oldu
Mücteba Hamaney saldırıdan nasıl sağ çıktı? Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı

Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı! Mücteba Hamaney...
Bakan Şimşek: Savaş devam ederse ciddi bir enflasyon riski söz konusu

Bakan Şimşek korkutan senaryoyu açıkladı: Savaş devam ederse...
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet

Hani camide siyaset yapılmazdı?
Afganistan: Pakistan'ın Kabil'deki hastane saldırısında 400 kişi hayatını kaybetti

Bu kez komşu komşuyu vurdu! 400 kişi feci şekilde can verdi
5 ülkeden İsrail'e 'Lübnan'a kara harekatına son ver' çağrısı

5 ülke Netanyahu'ya resti çekti: Kara harekatına hemen son verin
Satılmayı bekleyen yengecin kaçmaya çalıştığı anlar

İnsanlığın bittiği anlar kamerada
400 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili çarpıcı detay! Hastaneye bomba yağdırmışlar

400 kişinin öldüğü katliam gibi saldırıyla ilgili kan donduran detay
Afganistan: Pakistan'ın Kabil'deki hastane saldırısında 400 kişi hayatını kaybetti

Bu kez komşu komşuyu vurdu! 400 kişi feci şekilde can verdi
Süper Bilgisayardan Liverpool-Galatasaray maçı için bomba tahmin

Süper Bilgisayardan Liverpool-Galatasaray maçı için bomba tahmin
Dünyanın en iyi liginde inanılmaz olay! Türkiye'de olsa maç yarıda kalır

Dünyanın en iyi liginde inanılmaz olay! Türkiye'de olsa maç yarıda kalır