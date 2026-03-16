Kayseri'de Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olan Kadir Gecesi, Kayseri'de camilerde dualarla idrak edildi.

İslam alemi için en önemli gecelerden biri olan ve bin aydan daha hayırlı olduğu bilinen Kadir Gecesi, Kayseri'de dualarla idrak edildi. Vatandaşların camilere akın ettiği gecede akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Camilerde Kadir Gecesi'nin önemi hakkında vaazlar verilirken, programlar kılınan yatsı ve teravih namazının ardından sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı