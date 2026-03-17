Haberler

Taraklı'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Taraklı İlçesi'nde Kadir Gecesi dolayısıyla tarihi Yunus Paşa Camisi'nde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Teravih namazı sonrası yapılan etkinlikte çeşitli ikramlar dağıtıldı.

Tarihi Yunus Paşa Camisi'nde kılınan teravih namazı sonrası çıkarılan ve 63 parça beze sarılı Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde ziyaret alanına getirildi.

Etkinlik sonunda camiden çıkanlara gül suyu, lokum, çikolata gibi çeşitli ikramlar verildi.

Kaynak: AA / Murat Diri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

