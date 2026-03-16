İstanbul'da Kadir Gecesi'ni idrak etmek isteyen vatandaşlar, Eyüpsultan Camii'ne akın etti. Camiye gelen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk görüntülendi.

İstanbul'da vatandaşlar, Kadir Gecesi'nde Eyüpsultan Camii'ne akın etti. Bazı vatandaşlar ziyaret ettikleri Eyüp Sultan Türbesi'nde dua ederken, bazı vatandaşlar ise lokum ve şeker dağıttı. Geceyi idrak etmek için camiye akın eden vatandaşlar, camide yer kalmayınca namazlarını avluda kıldı. Vatandaşların oluşturduğu yoğunluk kameraya da yansıdı.

Eyüpsultan Meydanı'nda lokum dağıtan Ozan Durgaç, "Ataşehir'den geldim. Lokum dağıtmak için geldim. Herkesin Kadir Gecesi mübarek olsun. Eyüpsultan Camii'ne geldim" dedi.

Eyüpsultan'da lokum dağıtan bir diğer vatandaş, "Eyüpsultan'dayız. Çok kalabalık. İnanılmaz kalabalık, herkes gönlünden geçen dileklerini dilemeye gelmiş. Bizler de buradayız. İnşallah dualarımız kabul olur. Bugün orucumuzu açtık kuzumla birlikte. O da bu atmosferi tatsın istedim. O da bu anı yaşadı ve deneyimledi" diye konuştu.

Teravih namazı için camiye gelen Kerim Güneş, "Eyüpsultan'dayız. Orucumuzu açtık, Allah'ın izniyle teravih namazımızı da kılacağız. Hayırlı kandiller dilerim. Eyüpsultan Camii'ne girdik, türbeyi gördük. Bugün kandil diye çok kalabalık" diye konuştu. - İSTANBUL

