Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yayınladığı Kadir Gecesi mesajında "Tüm dünya ve insanlık için barışa, huzura, hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Gecesi dolayısıylasosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında milletin ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ederek, bu müstesna gecenin tüm dünya ve insanlık için barışa, huzura ve hayırlara vesile olmasını diledi.

"HAYIRLARA VESİLE OLMASINI DİLİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Kadir'ini tebrik ediyor, bin aydan daha hayırlı olan bu müstesna gecenin bölgemiz başta olmak üzere tüm dünya ve insanlık için barışa, huzura, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gecemiz mübarek olsun."

