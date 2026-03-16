Diyarbakır Ulu Cami'de Kadir Gecesi idrak edildi

İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Diyarbakır'daki Ulu Cami, Kadir Gecesi'nde dolup taştı. Vatandaşlar ibadet için camide buluşarak dualar etti ve tatlı ikramlarında bulundu.

İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Diyarbakır'daki Ulu Cami'de Kadir Gecesi ibadet ve dualarla eda edildi.

Merkez Sur ilçesinde bulunan ve İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami'yi dolduran vatandaşlar, namaz kılıp dualar ederek Kadir Gecesi'ni eda etti. Vatandaşlar cami içerisine sığmayınca avluda programı takip ettiler. Kandil dolayısıyla birçok vatandaş cami avlusunda lokum, şeker ve gofret ikramında bulundu.

Kadir Gecesi'nde ibadet etmek için camiye gelen Aykut Özçelik, bütün İslam aleminin kandilini kutladığını söyledi. Özçelik, "Namazımızı kıldık, şimdi gidip Kur'an-ı Kerim dinleyeceğiz. Mevlut ve ilahi de okunacak, onları dinleyeceğiz inşallah" dedi.

Vatandaşlara tatlı ikram eden Hasan Yıldız ise, "Kandil için halka tatlı ikram ediyoruz. Herkesin kandilini kutlarım" ifadelerini kullandı.

Eşiyle birlikte cami avlusunda vatandaşlara lokum ikramında bulunan Berat Aygün, çok hayırlı bir gün olduğunu aktardı. Aygün, "Çok mübarek bir gün. Anlatılmaz yaşanır bu duygu. Şu güzel kalabalık ve şu güzel mübarek gün. Duygularımı tarif edemiyorum. Eşimle beraber lokum dağıtıyoruz. Herkesten Allah razı olsun. Herkesin kandili mübarek olsun" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir

Hamaney'le ilgili Rusya iddiasından sonra bir açıklama da Trump'tan
Pakistan'dan Afganistan'ın başkenti Kabil'e hava saldırısı

Dünyanın bir yerinde daha çatışma! Başkenti savaş uçaklarıyla vurdular
Irak'taki petrol sahasına İHA saldırısı! Büyük panik kameralarda

Türkiye'nin komşusunu da savaşa çekiyorlar! Vurulan yerin önemi büyük
Tartışma kavgaya dönüştü, 18 yaşındaki genç ağır yaralandı

Tartışma kavgaya dönüştü, 18 yaşındaki genç ağır yaralandı
9 bin Türk'ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi, dönüyorlar

9 bin Türk'ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi, dönüyorlar
Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak

Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak
Trump: İsrail İran'a karşı nükleer silah kullanmaz

"İsrail, İran'da bunu asla yapmaz"
Tartışma kavgaya dönüştü, 18 yaşındaki genç ağır yaralandı

Tartışma kavgaya dönüştü, 18 yaşındaki genç ağır yaralandı
Kuveyt'te 'dost ateşiyle' düşürülen ABD savaş uçağının görüntüleri ortaya çıktı

ABD'ye ait savaş uçağı böyle yere çakıldı
İran'dan İslam ülkelerine altı maddelik çağrı

İran'dan Türkiye'yi de yakından ilgilendiren açıklama