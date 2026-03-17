Çüngüş'te Kadir gecesi dualarla idrak edildi

Güncelleme:
Çüngüş ilçesinde düzenlenen Kadir Gecesi programında, camiye gelen çocuklara bayram harçlıkları verildi. Camii imamı Enes Akman, çocukların milli ve manevi değerlere sahip çıkılmasının önemine vurgu yaptı.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde Kadir gecesi dualarla idrak edildi.

DSİ Camisinde düzenlenen programda teravih namazına gelen, Kadir gecesini camide idrak eden çocuklara, camii imamı Enes Akman öncülüğünde cemaatin destekleriyle bayram harçlıkları verildi. Camii cemaatinden Hayrettin Yıldırım, "Bir mübarek Ramazan ayının sonuna daha gelmiş bulunmaktayız. Dolu dolu geçirdiğimiz rahmet ve mağfiret ayının kalbi olan Kadir gecesini camimizde idrak ettik. Bir ay boyunca teravih namazına devam eden çocukları, küçük hediyelerle mutlu etmeye çalıştık. Çocuklar bizim umudumuz, geleceğimizdir. Onlara sahip çıkıp, milli ve manevi değerleri aşılamamız gerekir. Buradan sizler aracılığıyla tüm camii cemaati insanlara çağrıda bulunmak istiyorum, lütfen camilere gelen çocuklara iyi davranalım" dedi.

Program, namazın ardından sona erdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta 18. gün! İran ABD Bağdat Büyükelçiliği'ni imha etti, İsrail Tahran ve Beyrut'a bomba yağdırdı

İran savaşta bir ilki yaşattı, İsrail'in tepkisi hayli sert oldu
Mücteba Hamaney saldırıdan nasıl sağ çıktı? Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı

Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı! Mücteba Hamaney...
Satılmayı bekleyen yengecin kaçmaya çalıştığı anlar

İnsanlığın bittiği anlar kamerada
5 ülkeden İsrail'e 'Lübnan'a kara harekatına son ver' çağrısı

5 ülke Netanyahu'ya resti çekti: Kara harekatına hemen son verin
Arda'nın zorda kaldığı an! Anında uyarı geldi

Arda'nın zorda kaldığı an! Anında uyarı geldi
Netanyahu'nun yeni videosunda iddiaları güçlendiren yüzük detayı

Yeni videodaki detayı fark eden herkes aynı yorumu yapıyor
Satılmayı bekleyen yengecin kaçmaya çalıştığı anlar

İnsanlığın bittiği anlar kamerada
İlber Ortaylı'nın kabrine ana vatan toprağı döküldü

Kabrine ana vatan toprağı döküldü
400 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili çarpıcı detay! Hastaneye bomba yağdırmışlar

400 kişinin öldüğü katliam gibi saldırıyla ilgili kan donduran detay