Hasköy'de Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

Muş'un Hasköy ilçesinde Kadir Gecesi münasebetiyle camilerde programlar düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, dualarla idrak edildi. Hasköy ilçesinde başta Sayanlar Mahallesi'nde bulunan Kul Zühdü Camii olmak üzere camileri dolduran vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyerek, dua edip namaz kıldı. Hayırseverler, Kadir Gecesi vesilesiyle Kul Zühdü Camii'nde ve Ulu Cami'de vatandaşlara lokum ve çocuklara çikolata dağıttı. - MUŞ

