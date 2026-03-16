Hasköy'de Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
Muş'un Hasköy ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi. Vatandaşlar Kur'an dinleyip dua etti, hayırseverler ise vatandaşlara lokum ve çikolata dağıttı.
Muş'un Hasköy ilçesinde Kadir Gecesi münasebetiyle camilerde programlar düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, dualarla idrak edildi. Hasköy ilçesinde başta Sayanlar Mahallesi'nde bulunan Kul Zühdü Camii olmak üzere camileri dolduran vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyerek, dua edip namaz kıldı. Hayırseverler, Kadir Gecesi vesilesiyle Kul Zühdü Camii'nde ve Ulu Cami'de vatandaşlara lokum ve çocuklara çikolata dağıttı. - MUŞ
