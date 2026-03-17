Mısırlılar, Amr bin As Camisi'nde Kadir Gecesi'ni idrak etti

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin katılımıyla kahiredeki tarihi Amr bin As Camisi'nde Kadir Gecesi idrak edildi. Müslümanlar, camide yatsı ve teravih namazlarını cemaatle kılarak geceyi dualar ve Kur'an tilavetleriyle geçirdi.

Mısır'da başkent Kahire'deki tarihi Amr bin As Camisi'nde "bin aydan daha hayırlı olduğu" kabul edilen Kadir Gecesi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin katıldığı programla idrak edildi.

Amr bin As Camisi'nde Müslümanlar, yatsı ve teravih namazlarını cemaatle kıldıktan sonra geceyi Kur'an-ı Kerim tilavetleri, tesbihat ve dualarla geçirdi.

Manevi bir atmosferin hakim olduğu camiyi ve geniş avlusunu, her yaştan binlerce mümin doldurdu.

Mısırlılar, ramazan ayının en mübarek gecelerinden biri olarak kabul edilen bu geceyi karşılamak için erkenden camiye geldi.

Namazı, ünlü televizyon programı "Kur'an Okumanın Devleti"nin birincisi ve "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nın da kazananı olan Bilal Seyf kıldırdı.

Mısır'ın en eski camilerinden biri olan ve 13 bin metrekareden fazla alana yayılan Amr bin As Camisi, Afrika'nın ilk mescidi olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany
