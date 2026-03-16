Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, Kadir Gecesi namazı kaç rekat, Kadir Gecesi kılınacak namaz ne zaman kılınır, hangi dualar okunur?

Müslümanlar için Kadir Gecesi, bağışlanma ve dua için en özel zamanlardan biridir. Bu gecede kılınacak Kadir Gecesi namazı, rekat sayısı ve okunacak dualar merak konusu oluyor. Kadir Gecesi namazı ne zaman kılınır, hangi dualar okunur ve namazın adımları nelerdir? İşte Kadir Gecesi ibadet rehberi ve tüm detaylar…

KADİR GECESİ NAMAZI VAR MI?

Özel olarakKadir Gecesi namazı şeklinde bir namaz yoktur. Müminler bu geceyi yatsı namazıve nafile ibadetlerle idrak edebilirler.

YATSİ NAMAZI KILINIŞI

4 REKAT İLK SÜNNET NAMAZI

NAMAZA BAŞLARKEN

• Niyet edilir: "Allah rızası için bugünkü yatsı namazının ilk sünnetini kılmaya niyet ettim."

• İftitah tekbiri: "Allahu Ekber"

• Eller bağlanır (Erkekler göbek altında, bayanlar göğüs üstünde sağ eli sol elin üzerine koyar)

1. REKAT

• Sübhaneke okunur

• Euzü-Besmele çekilir

• Fatiha Sûresi ve kısa bir namaz sûresi okunur

• RÜKU: "Allahü Ekber" diyerek eğilin, üç kez "Sübhane Rabbiye'l-Azim"

• Rükudan doğrulurken: "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca: "Rabbena Lekel Hamd"

• Secde: İki defa secde, her seferinde üç kez "Sübhane Rabbiyel-A'lâ"

• Ayağa kalkılır ve ikinci rekata geçilir

2. REKAT

• Besmele, Fatiha ve kısa namaz sûresi okunur

• Rüku ve iki secde yapılır

• Ka'd-i Ahîre (oturuş):

• Ettahiyyâtü, Allahümme Salli, Allahümme Barik

• Ayağa kalkılır ve üçüncü rekata geçilir

3. REKAT

• Sübhaneke, Euzü-Besmele, Fatiha ve kısa namaz sûresi

• Rüku ve iki secde

• Ayağa kalkılır ve dördüncü rekata geçilir

4. REKAT

• Besmele, Fatiha ve kısa namaz sûresi

• Rüku ve iki secde

• Ka'd-i Ahîre:

• Ettahiyyâtü, Allahümme Salli, Allahümme Barik, Rabbena Atina, Rabbena Firli

• Selam: "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah"

4 REKAT FARZ NAMAZI



NAMAZA BAŞLARKEN

• Erkekler için Kamet getirilir

• Niyet: "Allah rızası için bugünkü yatsı namazının farzını kılmaya niyet ettim."

• İftitah tekbiri alınır ve eller bağlanır

1. REKAT

• Sübhaneke, Euzü-Besmele, Fatiha ve kısa namaz sûresi

• Rüku ve iki secde

• Ayağa kalkılır ve ikinci rekata geçilir

2. REKAT

• Besmele, Fatiha ve kısa namaz sûresi

• Rüku ve iki secde

• Ka'd-i Ahîre: Ettahiyyâtü

• Ayağa kalkılır ve üçüncü rekata geçilir

3. REKAT

• Besmele ve Fatiha okunur

• Rüku ve iki secde

• Ayağa kalkılır ve dördüncü rekata geçilir

4. REKAT

• Besmele ve Fatiha

• Rüku ve iki secde

• Ka'd-i Ahîre:

• Ettahiyyâtü, Allahümme Salli, Allahümme Barik, Rabbena Atina, Rabbena Firli

• Selam ile namaz tamamlanır

2 REKAT SON SÜNNET NAMAZI

NAMAZA BAŞLARKEN

• Niyet edilir: "Allah rızası için bugünkü yatsı namazının son sünnetini kılmaya niyet ettim."

• İftitah tekbiri alınır, eller bağlanır

1. REKAT

• Sübhaneke, Euzü-Besmele, Fatiha ve kısa namaz sûresi

• Rüku ve iki secde

• Ayağa kalkılır ve ikinci rekata geçilir

2. REKAT

• Besmele, Fatiha ve kısa namaz sûresi

• Rüku ve iki secde

• Ka'd-i Ahîre:

• Ettahiyyâtü, Allahümme Salli, Allahümme Barik, Rabbena Atina, Rabbena Firli

• Selam ile namaz tamamlanır

3 REKAT VİTR NAMAZI

NAMAZA BAŞLARKEN

• Niyet: "Allah rızası için bugünkü vitir namazını kılmaya niyet ettim."

• İftitah tekbiri ve ellerin bağlanması

1. REKAT

• Sübhaneke, Euzü-Besmele, Fatiha ve kısa namaz sûresi

• Rüku ve iki secde

• Ayağa kalkılır ve ikinci rekata geçilir

2. REKAT

• Besmele, Fatiha ve kısa namaz sûresi

• Rüku ve iki secde

• Ayağa kalkılır ve üçüncü rekata geçilir

3. REKAT

• Besmele, Fatiha ve kısa namaz sûresi

• Tekbir: "Allahu Ekber"

• Kunut Duası okunur

• Rüku ve iki secde

• Ka'd-i Ahîre:

• Ettahiyyâtü, Allahümme Salli, Allahümme Barik, Rabbena Atina, Rabbena Firli

• Selam ile namaz tamamlanır

• Namaz sonrası tesbihat ve dualar yapılır