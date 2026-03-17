'Elmacı Dede' Şam'daki çocuklara bayram şekeri dağıttı

Türkiye'de "Elmacı Dede" olarak tanınan Muhammed Yılmaz, Kadir Gecesi'ne denk gelen ziyaretinde Şam'daki Emevi Camisi önünde çocuklara bayram şekeri dağıttı.

Denizli'den yola çıkan 76 yaşındaki Yılmaz, AA muhabirine, yaklaşık 1800 kilometrelik yolu aracıyla katederek Suriye'nin başkenti Şam'a geldiğini söyledi.

Bu kez ziyaretinin Kadir Gecesi'nde Şam'daki Emevi Camisi önüne denk gelmesinin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade eden Yılmaz, "Yıllardır sahadayım. Operasyon bölgelerindeki askerlerimize ve ihtiyaç sahiplerine manevi destek vermek için elimden geleni yapıyorum. Kadir Gecesi'nin Şam'da, Emevi Camisi önüne denk gelmesi bizim için çok anlamlı oldu." dedi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla bölgedeki çocukları sevindirmek istediğini belirten Yılmaz, aynı zamanda savaşın mağduru ailelere moral vermeyi amaçladığını dile getirdi.

"Kızıl Elma" idealine de vurgu yapan Yılmaz, bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürmeye kararlı olduklarını belirterek, "Hedefimiz Kızıl Elma. Kızıl Elma'yı Şam'ın göbeğinde, Emevi Camisi'nin önünde göstermek istiyoruz. Bu yola adanmış insanlarız, şehadet şerbetini içene kadar yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı."

Kayseri'ye 2016 yılında ailesiyle sığındığını belirten Ahmet Murat ise Türkiye'ye gördüğü destekten dolayı Türk halkına teşekkür etti.

Murat, "Allah Türk halkından razı olsun. Gerçekten bize çok iyi davrandılar. Şahsen bana kimse kötü davranmadı. Hepsi iyi insanlardı." dedi.

Kayseri'ye ilk gittikleri dönemde mahalle sakinlerinin kendilerine yardım ettiğini anlatan Murat, "Komşularımız kömür getirdi, ev eşyası getirdi, soba verdiler. Allah hepsinden razı olsun. İş konusunda da yardımcı oldular. Sanayi bölgesinde dolaşırdım, kimse bizi rahatsız etmezdi." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür eden Murat, "Öncelikle onun iki yanağından öperim. Allah ona sağlıklı ve uzun ömürler versin. Bize çok iyi baktı." ifadelerini kullandı.

Suriye'deki savaştan ailesiyle 3 yaşındayken Türkiye'ye sığınan Mahmud Safravi ise Türkiye'de berber olarak çalıştığını, zaferin ardından Suriye'ye geri döndüğünü söyledi.

Şam'ın Midan Mahallesi'nden olan Safravi, Türk halkına teşekkür ederek, şartlar uygun olduğunda tekrar Türkiye'ye gitmek istediğini belirtti.