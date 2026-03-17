Erzincan'da Kadir Gecesi Terzibaba Camii'nde idrak edildi

Erzincan'da Kadir Gecesi, Terzibaba Camii'nde düzenlenen programla idrak edildi. Vatandaşların katıldığı programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, ilahiler seslendirildi, dualar edildi.

Maneviyatın yoğun şekilde hissedildiği gecede cemaat, sohbet programının ardından namazlarını eda etti. Terzibaba Camii'nde bir araya gelen vatandaşlar, mübarek geceyi ibadetle geçirdi.

Programda, Kadir Gecesi dolayısıyla yapılan ibadetlerin, duaların ve edilen niyetlerin kabul olması temennisinde bulunuldu. - ERZİNCAN

