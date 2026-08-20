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Kuytulcular operasyonunda çocuk sesine tahammülsüzlük tepkisi

Kuytulcular operasyonunda çocuk sesine tahammülsüzlük tepkisi Haber Videosunu İzle
Kuytulcular operasyonunda çocuk sesine tahammülsüzlük tepkisi
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Adana merkezli 6 ilde düzenlenen 'Kuytulcular' operasyonunda gözaltına alınan Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul arasında yer aldığı 32 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonun ardından Kuytul'un geçen yıl Kadir Gecesi'nde yaptığı bir sohbette çocuk seslerine tahammül edemeyip cemaati azarladığı görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

Adana'da düzenlenen 'Kuytulcular' operasyonunda gözaltına alınan Alparslan Kuytul'un bir sohbet sırasında çocuklar yüzünden cemaati azarladığı anlar tepki çekti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmaya istinaden Adana İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen ve Alparslan Kuytul'un liderliğini yaptığı belirtilen yapılanmaya dün sabah 6 ilde toplam 49 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüt üyeliği", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul dahil 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kuytul çifti de gözaltına alındı.

Çocuk sesine tahammül edemiyor

Kamuoyunda sohbet videolarıyla tanınan Alparslan Kuytul'un geçtiğimiz yıl Kadir Gecesi'ndeki bir videosu da ortaya çıktı. Kuytul'un, konuşma yaparken yükselen çocuk seslerine tahammül edemediği ve cemaati azarladığı anlar videoda yer aldı. Kuytul'un cemaate yönelik, "Çocukları arka taraflara koymalısınız, ses yaptıklarını görüyorsunuz, seslenmiyorsunuz, seyrediyorsunuz. Bu çocukların vebali sizin boynunuza beni böyle konuşmak zorunda bıraktığınız için" demesi pes dedirtti.

Sosyal medyada paylaşılan o anlar ise tepki çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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