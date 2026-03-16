Haberler

Kırgızistan'da Kadir Gecesi idrak edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki camilerde Kadir Gecesi yoğun katılımla kutlandı. Merkez İmam Serahsi Camisi'nde yapılan programda cemaat, teravih namazı ve hatim duasına iştirak etti.

İslam dininde "Bin aydan daha hayırlı olduğu" kabul edilen Kadir Gecesi, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki camilerde yoğun katılımla idrak edildi.

Kırgızistan Müftülüğü tarafından Bişkek Merkez İmam Serahsi Camisi'nde Kadir Gecesi nedeniyle düzenlenen programa cemaat yoğun ilgi gösterdi.

Akşam saatlerinden itibaren camiyi dolduranlar, teravih namazının ardından düzenlenen vaaz programına katılarak okunan Kur'an-ı Kerim tilavetlerini dinledi.

Bu yıl hatimle kıldırılan teravih namazları, Kadir Gecesi'ne özel yapılan hatim duasıyla tamamlandı.

Programda, Kırgız ve Türk imamlar birlikte görev alırken, gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren program, edilen dualarla sona erdi.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur
Trump: İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir

Hamaney'le ilgili Rusya iddiasından sonra bir açıklama da Trump'tan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dubai Havalimanı yakınlarındaki yakıt depolarında çıkan yangın söndürüldü

İran vurmuştu! Yangın 1 gün sonra söndürülebildi
Tartışma kavgaya dönüştü, 18 yaşındaki genç ağır yaralandı

Tartışma kavgaya dönüştü, 18 yaşındaki genç ağır yaralandı
Trump: İsrail İran'a karşı nükleer silah kullanmaz

"İsrail, İran'da bunu asla yapmaz"
Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak

Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak
Dubai Havalimanı yakınlarındaki yakıt depolarında çıkan yangın söndürüldü

İran vurmuştu! Yangın 1 gün sonra söndürülebildi
Yeşil Bölge'deki otele nokta atışı saldırı

Yeşil Bölge'deki otele nokta atışı! Kimin vurduğu bilinmiyor
Kuveyt'te 'dost ateşiyle' düşürülen ABD savaş uçağının görüntüleri ortaya çıktı

ABD'ye ait savaş uçağı böyle yere çakıldı