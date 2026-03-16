Muş'ta Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

Muş'ta Kadir Gecesi'nde binlerce vatandaş, İmam Şafii Camii'nde düzenlenen programla namaz kılmak ve dualar etmek için toplandı. Vali Avni Çakır'ın da katıldığı gece, Ramazan atmosferiyle coşkulu bir şekilde geçirildi.

Muş'ta Kadir Gecesi'nde camiler dolup taştı. İmam Şafii Camii'nde düzenlenen programda kılınan namazda binlerce vatandaş saf tuttu.

Bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde vatandaşlar, ibadetlerini yerine getirmek için camilere akın etti. İmam Şafii Camii'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Muş Valisi Avni Çakır'ın da katıldığı programda vatandaşlar geceyi namaz kılarak ve dualar ederek geçirdi.

Mehmet Abas Bakış, bu yıl adeta "eski Ramazanlar" diye anılan bir Ramazan yaşandığını belirterek, "Ramazan ayının başından itibaren gerek sosyal medyada gerekse okullarda çok güzel bir Ramazan atmosferi oluştu. Muş'ta da güzel bir coşku var. Bu gece camilerimiz tıklım tıklım dolu, çocuklarımız o heyecanı yaşıyor. Bizler de bu güzel ana tanıklık ederek ibadetlerimizi yerine getirdik. İnşallah Allah bizlere daha coşkulu ve bereketli Ramazanlar görmeyi nasip eder" dedi. - MUŞ

