Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü 4 ilde 5 bin kişiye salep ikram etti

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Kadir Gecesi dolayısıyla 4 ilde yaklaşık 5 bin kişiye salep ikramında bulunuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce Kastamonu, Karabük, Zonguldak ve Bartın'daki tarihi camilerde program düzenlendi.

İftardan sonra Kastamonu'da Nasrullah Kadı Camisi, Karabük'te Dedeoğlu Camisi, Bartın'da Şadırvan Camisi ve Zonguldak'ta Yeni Cami'yi dolduran vatandaşlar, yatsı ve teravih namazını kıldı.

Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinleyen vatandaşlar dua etti.

Cami çıkışında 4 ilde yaklaşık 5 bin kişiye salep ikram edilerek, vakıf geleneğinin paylaşma ve ikram kültürü yaşatıldı.

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Halil Alper, gazetecilere, vakıf kültürünün asırlardır paylaşmayı, gönüllere dokunmayı ve kardeşliği büyütmeyi öğütlediğini belirtti.

Kadir Gecesi'nde bu kültürü yaşatmanın heyecanı içinde olduklarını anlatan Alper, "Bu gece vesilesiyle vatandaşlarımıza salep ikram ederek bu güzel geleneğin bir parçası olmaktan memnuniyet duyduk. Rabb'im bu mübarek geceyi birlik, beraberlik ve dayanışmamızı daha da güçlendirmeye vesile eylesin." dedi.