Bilecik'te Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyaretçilerine açıldı. Doğanlar Mahallesi Camisi'nde düzenlenen mevlit programının ardından yoğun ilgi gösterildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan Sakal-ı Şerif, Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşların ziyaretine açıldı.

Doğanlar Mahallesi Camisi'nde teravih namazı öncesinde Kadir Gecesi kapsamında mevlit programı düzenlendi.

Programın ardından kılınan teravih namazı sonrası Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Kutsal emaneti görmek isteyen vatandaşlar camide yoğunluk oluşturdu.

Doğanlar Mahallesi Muhtarı Sinan Erbay, yaptığı açıklamada, Sakal-ı Şerif'in Pazaryeri'nde 106 yıldır vatandaşların ziyaretine sunulduğunu söyledi.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN
