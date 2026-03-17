Bilecik'te Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyaretçilerine açıldı. Doğanlar Mahallesi Camisi'nde düzenlenen mevlit programının ardından yoğun ilgi gösterildi.
Doğanlar Mahallesi Camisi'nde teravih namazı öncesinde Kadir Gecesi kapsamında mevlit programı düzenlendi.
Programın ardından kılınan teravih namazı sonrası Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.
Kutsal emaneti görmek isteyen vatandaşlar camide yoğunluk oluşturdu.
Doğanlar Mahallesi Muhtarı Sinan Erbay, yaptığı açıklamada, Sakal-ı Şerif'in Pazaryeri'nde 106 yıldır vatandaşların ziyaretine sunulduğunu söyledi.
