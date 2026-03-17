Emevi Camisi'nde Kadir Gecesi Coşkusu

Suriye'nin başkenti Şam'daki tarihi Emevi Camisi'nde Kadir Gecesi idrak edildi.

Ramazan ayının 27. gecesine denk gelen Kadir Gecesi dolayısıyla Emevi Camisi'ni dolduran Müslümanlar, yatsı ve teravih namazlarını cemaatle kıldıktan sonra geceyi Kur'an-ı Kerim tilavetleri, tesbihat ve dualarla geçirdi.

Endonezya, Türkiye ve Lübnan gibi ülkelerden de gelen cemaat, caminin içinde ve avlusunda bir araya gelerek başta Suriye olmak üzere tüm İslam alemi için barış, huzur ve esenlik temennisinde bulundu.

Rakka'dan Şam'a Kadir Gecesi'ni idrak etmek için gelen Mahmut Rakkavi, "Müslümanlarla birlikte bu geceye katılmak için buraya geldik. Zaferi kutlamak için geldik. Suriye ordusuna ve Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya buradan selam olsun." dedi.

Şamlı Siraceddin ise Kadir Gecesi'ni idrak etmenin kendisini tarif edilemez şekilde duygulandırdığını ifade ederek, gecenin rahmetini ve bereketini vurguladı. Siraceddin, "İnşallah bu gecenin rahmeti Suriye'nin üzerinde olur, güven ve istikrarın hakim olmasını ümit ediyorum." ifadesini kullandı.

Lübnan'dan gelen İmran Araci de yaşadıklarının bir dönem kendisine rüya gibi geldiğini belirterek, 1994 yılında 11 yaşındayken okumak için Fetih Enstitüsü'ne girdiğini ve 2004 yılında Kur'an-ı Kerim'i hatmettiğini söyledi. Araci, "Oğlum camide ilahi okuyacak. Oğlumla buraya gelirken ona 'Biz Suriye için az da olsa bir şey yaptık' dedim. Hamdolsun, şehitlerin kanı ve annelerin dualarıyla kazandık." dedi.

Ramazan'ın ilk on gününde Mekke'de bulunduğunu, dün ise Kadir Gecesi'ni Lübnan'da idrak ettiğini anlatan Araci, "Bugün ise nasip oldu, oğlumla birlikte Şam'dayız. Çok zor bir dönemden geçtik. Devrik rejimden zarar görmeyen kimse kalmadı. Dolayısıyla bugün burada oturmak bir dua ve şükür vesilesidir." diye konuştu.

HAND sivil toplum kuruluşu müdürü ve gecenin organizatörlerinden Saadet Muvakkit, hazırlıklara 48 saat önce başladıklarını belirterek, diyanet işleriyle koordinasyon içinde abdesthaneler, sıcak su, hizmet alanları ve ikram noktaları gibi çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Muvakkit, gönüllüler ve çalışanlar dahil yaklaşık yüz kişinin burada hizmet verdiğini ifade ederek, caminin kapasitesinin yaklaşık 10 bin kişi olduğunu ancak Kadir Gecesi dolayısıyla bu sayının çok üzerine çıkıldığını dile getirdi.

Muvakkit, "Zaferden sonra bu ikinci mutluluğumuz. Bu yıl eskisi gibi değil. Zaman geçtikçe insanların ülkeye ve camilere daha yakın ve daha bağlı olduğunu hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yoğun çalışmalar nedeniyle bayram hazırlığı yapamadığını belirten Muvakkit, Şam sokaklarında insanların mutlu olduğunu görmenin kendilerini de mutlu ettiğini sözlerine ekledi.