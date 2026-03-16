TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kadir Gecesi mesajı Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kadir Gecesi'nin Türk milletine ve İslam alemine hayır, bereket ve esenlikler getirmesini diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Kur'an-ı Kerim'i kalbinde taşıyan, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecemizin milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar, bereketler ve esenlikler getirmesini diliyorum. Bu mübarek gecenin, kardeşliğimizin güçlenmesine, mazlumların huzura kavuşmasına, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Kadir Gecemiz mübarek olsun."