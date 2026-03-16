TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kadir Gecesi mesajı Açıklaması
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kadir Gecesi'nin Türk milleti ve İslam alemi için hayır, bereket ve esenlik getirmesini diledi. Kurtulmuş ayrıca, bu mübarek gecenin kardeşliğin güçlenmesine ve mazlumların huzura kavuşmasına vesile olmasını temenni etti.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Kur'an-ı Kerim'i kalbinde taşıyan, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecemizin milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar, bereketler ve esenlikler getirmesini diliyorum. Bu mübarek gecenin, kardeşliğimizin güçlenmesine, mazlumların huzura kavuşmasına, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Kadir Gecemiz mübarek olsun."