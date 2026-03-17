Bitlis'te Kadir Gecesi'nde yaklaşık 6 bin kişiye salep ikram edildi
Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kadir Gecesi dolayısıyla Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Şırnak ve Van'daki camilerde yaklaşık 6 bin kişiye salep ikramında bulundu.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kadir Gecesi dolayısıyla Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Şırnak ve Van'daki camilerde vatandaşlara bir araya gelindi.
Yetkililer, vakıf kültürünün temelinde yer alan paylaşma ve ikram geleneğini yaşatmaya yönelik faaliyetlerin sürdürüleceğini belirtti.
Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit