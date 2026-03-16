Sivas'ta Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi

Sivas'ın Zara ve Şarkışla ilçelerinde Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif vatandaşların ziyaretine açıldı. Zara Merkez Camii'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu.

Sivas'ın Zara içesinde müftülük tarafından düzenlenen Kadir Gecesi programı, 276 yıllık Zara Merkez Camii'nde gerçekleştirildi. Program Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunmasıyla başladı. Program kapsamında camide muhafaza edilen Sakal-ı Şerif vatandaşların ziyaretine açıldı. İlçe merkezi ve köylerden gelen vatandaşlar, Peygamber Efendimize ait kutsal emanet olarak kabul edilen Sakal-ı Şerif'i görmek için camiye akın etti.

Zara İlçe Müftüsü Yunus Güleç, Sakal-ı Şerif'in uzun yıllardır Kadir gecelerinde ziyarete açıldığını belirterek, "Tarihi kesin bilinmemekle birlikte yıllardır Osmanlı dönemine ait tarihi Zara Merkez Çarşı Camimizde Peygamber Efendimize ait Sakal-ı Şerif, Kadir gecelerinde halkın ziyaretine açılmaktadır. Bu Kadir Gecesi'nde de ilçe merkezi ve köylerden gelen vatandaşların ziyaretine açtık" dedi.

Öte yandan Şarkışla ilçesinde bulunan Büyük Cami'de de Sakal-ı Şerif vatandaşların ziyaretine açıldı. Yoğun katılımın olduğu programda vatandaşlar dualar etti. - SİVAS

Trump: İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir

Hamaney'le ilgili Rusya iddiasından sonra bir açıklama da Trump'tan
Pakistan'dan Afganistan'ın başkenti Kabil'e hava saldırısı

Dünyanın bir yerinde daha çatışma! Başkenti savaş uçaklarıyla vurdular
Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak

Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak
9 bin Türk'ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi, dönüyorlar

9 bin Türk'ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi, dönüyorlar
Trump: İsrail İran'a karşı nükleer silah kullanmaz

"İsrail, İran'da bunu asla yapmaz"
Tartışma kavgaya dönüştü, 18 yaşındaki genç ağır yaralandı

Tartışma kavgaya dönüştü, 18 yaşındaki genç ağır yaralandı
Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak

Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak
Dubai Havalimanı yakınlarındaki yakıt depolarında çıkan yangın söndürüldü

İran vurmuştu! Yangın 1 gün sonra söndürülebildi
Kuveyt'te 'dost ateşiyle' düşürülen ABD savaş uçağının görüntüleri ortaya çıktı

ABD'ye ait savaş uçağı böyle yere çakıldı