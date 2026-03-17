Başörtüsü bırakma eylemi nedir? Cami'de neden başörtü bırakıldı?

Kadir Gecesi'nde İstanbul'daki Fatih Camii'nde alışılmadık bir durum yaşandı. Camiye ibadet için gelen cemaat, bir grup kadının ellerindeki başörtülerini cami içinde bıraktığını gördü. Peki, Başörtüsü bırakma eylemi nedir? Cami'de neden başörtü bırakıldı? Detaylar...

BAŞÖRTÜSÜ BIRAKMA EYLEMİ NEDİR?

Fatih Camii'nde Kadir Gecesi sırasında bir grup kadın, ellerindeki başörtülerini cami içinde bıraktı. Bu eylem, başörtülerine iliştirilen notlarla, Mescid-i Aksa'nın 17 gündür ibadete kapalı olmasına dikkat çekmek amacıyla yapıldı. Kadınlar, bıraktıkları başörtülerin üzerinden erkeklere yönelik şu mesajı iletti: "Mescid-i Aksa Müslümanların namusudur, sahip çıkın." Sosyal medyada da geniş yankı buldu.

KADİR GECESİ FATİH CAMİİ PROTESTO OLAYI NEDİR?

Kadir Gecesi Fatih Camii protesto olayı, Kadir Gecesi'nde İstanbul'daki Fatih Camii'nde yaşandı. Cemaat, ibadet için camiyi ziyaret ettiğinde, kadınların başörtüsü bırakma eylemiyle karşılaştı. Eylem, Mescid-i Aksa'nın kapalı olmasına dikkat çekmek ve erkeklere sorumluluk çağrısı yapmak amacıyla gerçekleştirildi. Kadınlar, başörtülerine iliştirilen notlarla mesajlarını iletti: "Mescid-i Aksa Müslümanların namusudur, sahip çıkın."

Dilara Yıldız
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

