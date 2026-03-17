Anamur'da Kadir Gecesinde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Anamur'da Kadir Gecesinde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
Mersin'in Anamur ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla Ortaköy Camii'nde muhafaza edilen Sakal-ı Şerif, yüzlerce vatandaşın katıldığı programla ziyaret edildi. İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, Sakal-ı Şerif ziyaretinin Peygamber Efendimize duyulan sevginin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Mersin'in Anamur ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla Ortaköy Camii'nde muhafaza edilen Sakal-ı Şerif, düzenlenen programla vatandaşların ziyaretine açıldı.

Anamur İlçe Müftülüğü koordinesinde Ören Mahallesi'ndeki tarihi Ortaköy Camii'nde gerçekleştirilen programa ilçe merkezi ve çevre mahallelerden çok sayıda vatandaş katıldı. Teravih namazının ardından cam fanus içerisinde muhafaza edilen mukaddes emanet, din görevlilerinin nezaretinde tekbir ve salavatlar eşliğinde ziyaret alanına getirildi.

Kadın, erkek, genç ve yaşlı yüzlerce vatandaş sırayla Sakal-ı Şerif'i ziyaret ederek dua etti. Yoğun katılım nedeniyle cami içerisinde uzun kuyruklar oluşurken, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve salat-ü selamlar eşliğinde manevi atmosfer doruğa ulaştı. Program boyunca bazı vatandaşların duygulandığı ve gözyaşlarını tutmakta zorlandığı gözlendi.

Programda konuşan Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, Kadir Gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğunu hatırlatarak, Sakal-ı Şerif ziyaretinin Peygamber Efendimize duyulan sevgi ve bağlılığın önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti. Fidan, Müslümanlar için en güzel örnek olan Peygamber Efendimizin sünnetinin hayatın her alanına yansıtılması gerektiğini vurguladı.

Tarihi Ortaköy Camii'nde asırlardır muhafaza edilen Sakal-ı Şerif'in, Yavuz Sultan Selim döneminde Mısır'ın fethinin ardından İstanbul'a getirilen mukaddes emanetlerden bir parça olduğu, o dönemde üstün başarı gösteren Anamurlu bir asker vesilesiyle ilçeye ulaştırıldığı belirtildi.

Caminin imam hatibi Sait Şimşek'in uzun yıllardır muhafızlığını yaptığı mukaddes emanetin, büyük bir hürmetle korunarak gelecek nesillere aktarılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Teravih namazı sonrasında başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti, salat-ü selamlar ve yapılan duaların ardından sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
