Erdoğan'dan Kadir Gecesi Mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Gecesi'ni kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk milletinin ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ederek şu ifadelere yer verdi; "Bin aydan daha hayırlı olan bu müstesna gecenin bölgemiz başta olmak üzere tüm dünya ve insanlık için barışa, huzura, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gecemiz mübarek olsun." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı