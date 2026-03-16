İstanbul'da Kadir Gecesi idrak edildi

İstanbul'da Kadir Gecesi'ni kutlayan vatandaşlar, Eyüpsultan ve Çamlıca camilerine akın etti. Yoğunluk nedeniyle dışarıda namaz kılanlara lokum ikram edildi.

İSTANBUL'da Kadir Gecesi'ni idrak etmek isteyen kişiler Eyüpsultan ve Çamlıca camilerine akın etti. Oluşan yoğunluk nedeniyle dışarıda kurulan alanda vatandaşlar namaz kıldı.

Ramazan ayının son günlerinde orucunu açan vatandaşlar, Kadir Gecesi'ni idrak etmek için Eyüpsultan ve Çamlıca camilerini doldurdu. Eyüpsultan Camii'ne gelen kişilere vatandaşlar tarafından lokum ikram edildi. İbadet etmek isteyenler camide oluşan yoğunluk nedeniyle dışarıda kurulan alanda namaz kıldı. Öte yandan Çamlıca Camii'nde ise 'Kadir Gecemiz Mübarek Olsun' yazısı yansıtıldı.

BU KALABALIK İNSANI GURURLANDIRIYOR'

Eyüpsultan Camii'ne gelenlerden Özge Yener, "Çok güzel bir gece ve bu kalabalık insanı gerçekten gururlandırıyor, ne söylersek az. Bu gece herkesin Kadir gecesi mübarek oldun. Her sene bu geceye çıkmayı rabbim nasip etsin. Çok yoğun ve asla otopark yeri bulamıyoruz. Bu mübarek gecede insanların birlik beraberlik, bütünlük içinde olması insanı hepimizi ayrı bir gururlandırıyor. Az kaldı, rabbim vatanımızı milletimizi birlik beraberlik içinde nasip etsin inşallah" ifadelerini kullandı.

'ÇOK MUTLUYUZ'

Bilal Çeberli, "Hayırlı ramazanlar, hayırlı kandiller. Mutluyuz çok güzel. Eşimle geldik, çocuklarım burada gelinlerim burada, çok mutluyuz" dedi.

'ALLAH'A ŞÜKÜR DUA ETTİK'

Namaz kılmak için gelen Burhan Okay, "Dua etmek için geldik, namaz kıldık Allah'a şükür dua ettik. İnşallah seneye bir daha geliriz eşimle beraber" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir

Hamaney'le ilgili Rusya iddiasından sonra bir açıklama da Trump'tan
Pakistan'dan Afganistan'ın başkenti Kabil'e hava saldırısı

Dünyanın bir yerinde daha çatışma! Başkenti savaş uçaklarıyla vurdular
Irak'taki petrol sahasına İHA saldırısı! Büyük panik kameralarda

Türkiye'nin komşusunu da savaşa çekiyorlar! Vurulan yerin önemi büyük
Dubai Havalimanı yakınlarındaki yakıt depolarında çıkan yangın söndürüldü

İran vurmuştu! Yangın 1 gün sonra söndürülebildi
Tartışma kavgaya dönüştü, 18 yaşındaki genç ağır yaralandı

Tartışma kavgaya dönüştü, 18 yaşındaki genç ağır yaralandı
Trump: İsrail İran'a karşı nükleer silah kullanmaz

"İsrail, İran'da bunu asla yapmaz"
Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak

Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak
Dubai Havalimanı yakınlarındaki yakıt depolarında çıkan yangın söndürüldü

İran vurmuştu! Yangın 1 gün sonra söndürülebildi
Yeşil Bölge'deki otele nokta atışı saldırı

Yeşil Bölge'deki otele nokta atışı! Kimin vurduğu bilinmiyor
Kuveyt'te 'dost ateşiyle' düşürülen ABD savaş uçağının görüntüleri ortaya çıktı

ABD'ye ait savaş uçağı böyle yere çakıldı