Uzak Şehir 54. bölüm izle! Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman?

Türkiye'nin en çok takip edilen dizilerinden Uzak Şehir, izleyicilerini yine merak ve heyecan içinde bıraktı. Ancak 16 Mart 2026 tarihinde beklenen yeni bölüm ekranlarda yer almadı. Ramazan Bayramı haftasına girilmesi sebebiyle Kanal D, prime time saatinde özel programlara öncelik verdi. Peki, Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? Uzak Şehir bu hafta yeni bölüm neden yayınlanmadı? Detaylar...

Türkiye'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Ancak 16 Mart 2026 tarihinde beklenen yeni bölüm yerine, dizinin tekrar bölümü yayınlandı. Bu durum, Ramazan Bayramı haftasına girilmesi sebebiyle ortaya çıktı. Kanal D'nin yayın akışına göre, akşam saat 19.30'da Kadir Gecesi Özel programı yayınlandı ve saat 21.00'da ise Uzak Şehir dizisinin bir önceki bölümünün tekrarı izleyiciyle buluştu.

Dizinin 54. bölümü için heyecanlı bekleyiş devam ederken, izleyiciler yeni bölümü online platformlardan izleyebilmek için de araştırmalara başladı.

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM (54.BÖLÜM) NEDEN YAYINLANMADI MI?

Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünün 16 Mart'ta yayınlanmamasının nedeni, Ramazan Bayramı haftasına girilmiş olmasıdır. Kanal D, bu özel hafta kapsamında prime time saatinde özel programlar ve tekrarlara öncelik verdi.

Yayın akışında yaşanan bu değişiklik, izleyicilerde soru işaretleri yarattı. Dizinin yapımcıları ve resmi sosyal medya hesapları, 54. bölümün yayın tarihiyle ilgili açıklama yapmasa da, 16 Mart akşamı yeni bölümün ekranlarda olmayacağı netleşti. Bu nedenle izleyiciler, dizinin tekrar bölümlerini izleyerek heyecanı bir süre daha canlı tutmak durumunda kaldı.

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Şu ana kadar yayınlanan 54. bölüm fragmanı, dizinin hayranlarının merakını daha da artırdı. Fragmanda yeni bölümün yayınlanacağı tarih belirtilmemiş olsa da, güvenilir kaynaklara göre dizinin 54. bölümünün 23 Mart Pazartesi akşamı ekranlara gelmesi bekleniyor.