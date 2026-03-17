Kadir Gecesi huşu içinde idrak edildi

Afyonkarahisar'da Şuhut Ulu Camii'nde yoğun katılım ile gerçekleştirilen Kadir Gecesi programında Müftü Ali Üney'in sohbeti ve dualar cemaatin kalplerinde huzur yarattı.

Afyonkarahisar'ın bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen mübarek Kadir Gecesi huşu içinde idrak edildi.

Şuhut Ulu Camii'nde yoğun katılımla idrak edilen Kadir Gecesi programına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Program çerçevesinde İlçe Müftüsü Ali Üney tarafından gerçekleştirilen sohbet, camide bulunan vatandaşların gönüllerine dokundu. Müftü Üney, Kadir Gecesi'nin fazileti, rahmeti ve Kur'an-ı Kerim'in insan hayatındaki önemi üzerine önemli mesajlar verdi.

Gece boyunca okunan ilahiler ve kasideler, camide bulunan cemaatin kalplerini yumuşatırken, ibadet ve dualarla dolu anlamlı anlar yaşandı. Manevi atmosferin yoğun olarak hissedildiği programda cemaat Kadir Gecesi'nin huzurunu birlikte paylaştı.

Programın sonunda yapılan hatim duası ile birlikte eller semaya açıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir

Hamaney'le ilgili Rusya iddiasından sonra bir açıklama da Trump'tan
Haberler.com
500

Çatıdan üzerine kar ve buz kütlesi düşen kişi ağır yaralandı

Yer: Erzurum! Her şey saniyeler içerisinde olup bitti
Çinlilerden dikkat çeken iddia: B-2 bombardıman uçaklarının sinyalleri tespit edildi

"Hayalet" artık görünmez değil! Çin, ABD'nin gizli silahını enseledi
Silah seslerini duyunca denizden çıkıp panikle kaçtılar

Görüntüler ABD'den! Yüzlerce insan böyle kaçtı
Arda Güler'in yeni piyasa değeri bomba

Yeni piyasa değeri bomba!
Çatıdan üzerine kar ve buz kütlesi düşen kişi ağır yaralandı

Yer: Erzurum! Her şey saniyeler içerisinde olup bitti
İran'dan İslam ülkelerine altı maddelik çağrı

İran'dan Türkiye'yi de yakından ilgilendiren açıklama
Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş! Görüntülerdeki detaya dikkat

Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş! Görüntülerdeki detaya dikkat