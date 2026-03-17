Fatih Camii protesto olayı nedir? Kadir Gecesi Fatih Camii'de kadınlar Mescid-i Aksa'nın kapalı olasını protesto mu ettiler, ne yaptılar?

İstanbul Fatih Camii, Kadir Gecesi'nde dikkat çeken bir eyleme sahne oldu. Bir grup kadın, Mescid-i Aksa'nın kapalı olmasına tepki göstermek için camide protesto gerçekleştirdi. Kadınlar ne yaptı, hangi mesajı verdi ve eylemin perde arkasında neler yaşandı? Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler ve paylaşımlar, konuyu merak konusu hâline getirdi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

FATİH CAMİİ PROTESTO OLAYI NEDİR?

İstanbul Fatih Camii'nde, Kadir Gecesi'nde bir grup kadın dikkat çeken bir protesto düzenledi. Eylemin amacı, Mescid-i Aksa'nın 17 gündür kapalı olmasına dikkat çekmekti.

KADİR GECESİ KADINLAR FATİH CAMİİ'DE MESCİD-İ AKSA'NIN KAPALI OLMASINI PROTESTO MU ETTİLER?

Evet, kadınlar Kadir Gecesi'nde Fatih Camii'nde protesto gerçekleştirdi ve Mescid-i Aksa'nın kapalı tutulmasına tepkilerini dile getirdi.

NE YAPTILAR?

Kadınlar cami içinde başörtülerini bıraktı ve erkeklere "Mescid-i Aksa Müslümanların namusudur, sahip çıkın" çağrısında bulundular. Protesto sosyal medyada da geniş yankı buldu.

MESCİD-İ AKSA KAPALI MI?

Evet, Mescid-i Aksa 17 gündür Müslümanların ibadetine kapalı tutuluyor. İsrail, Harem-i Şerif'te teravih ve cuma namazlarının kılınmasına izin vermiyor.

MESCİD-İ AKSA NEDEN KAPALI?

İsrail, "bölgesel güvenlik" endişesi gerekçesiyle Mescid-i Aksa'yı kapalı tutuyor. Bu uygulama, Kudüs'teki tarihi ve dini statüyü fiilen değiştirmeye yönelik tehlikeli bir girişim olarak değerlendiriliyor.

Sahra Arslan
