Ankara'da Kadir Gecesi'nde camiye giden çocukların ayakkabılarına hediye bırakıldı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde Kadir Gecesi programına katılan çocuklara sürpriz yapmak amacıyla cami çıkışında ayakkabılarının içine hediyeler bırakıldı. Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, etkinlikte renkli kalem, çikolata, balon gibi hediyeler dağıtıldığını açıkladı.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde Kadir Gecesi programına katılan çocuklara, cami çıkışında sürpriz yapmak amacıyla ayakkabılarının içine çeşitli hediyeler bırakıldı.

Pursaklar Belediyesi ekipleri, ilçedeki camilere gelen çocukların ayakkabılarına küçük hediye kutuları yerleştirerek anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yaptığı açıklamada, çocukların yüzünü güldürmek amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti.

Çetin, şunları kaydetti:

"Bugün camilere gelen çocuklarımız için küçük sürpriz hediyeler hazırladık. Hediyelerin bulunduğu kutularda renkli kalem, sihirli kalem, anahtarlık, balon ve çikolata yer alıyor. Bizzat ben ve ekiplerimiz, ilçedeki camilerde çocukların ayakkabılarına bu kutuları yerleştirdik. Çocuklarımız namaz çıkışında hediyelerini görünce sürpriz karşısında çok mutlu olacak."

Kaynak: AA / Soner Aksakal
