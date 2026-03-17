Kadir Gecesi Fatih Camii'nde dikkat çeken anlar! Kadınlar başörtülerini bıraktı

İstanbul'da Kadir Gecesi'nde Fatih Camii'nde bir grup kadın, Mescid-i Aksa'nın 17 gündür kapalı olmasına dikkat çekmek amacıyla başörtüsü bırakarak protesto gerçekleştirdi. Protesto esnasında kadınlar, erkeklere "Mescid-i Aksa Müslümanların namusudur, sahip çıkın" şeklinde çağrıda bulundu.

  • Bir grup kadın, Fatih Camii'nde başörtüsü bırakarak Mescid-i Aksa'nın kapalı olmasını protesto etti.
  • İsrail, 28 Şubat'tan itibaren Mescid-i Aksa'yı kapalı tutuyor ve Müslümanların ibadetini engelliyor.
  • AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasını kınadı.

İstanbul'da Kadir Gecesi'nde Fatih Camii'nde bir grup kadın dikkat çeken bir eyleme imza attı.

BAŞÖRTÜSÜ BIRAKARAK TEPKİ GÖSTERDİLER

Kadınlar, cami içerisinde başörtüsü bırakarak protesto gerçekleştirdi. Eylemin, Mescid-i Aksa'nın 17 gündür kapalı olmasına dikkat çekmek amacıyla yapıldığı ifade edildi.

"MESCİD-İ AKSA'YA SAHİP ÇIKIN" ÇAĞRISI

Protestoya katılan kadınların, erkeklere yönelik "Mescid-i Aksa Müslümanların namusudur, sahip çıkın" şeklinde çağrıda bulunduğu aktarıldı.

İSRAİL GÜNLERDİR MESCİD-İ AKSA'YI KAPALI TUTUYOR

İsrail, uluslararası hukuku bir kez daha ayaklar altına alarak İslam'ın en kutsal mekânlarından biri olan Mescid-i Aksa'yı kapalı tutuyor. İsrail, 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı saldırılarla birlikte "bölgesel güvenlik" endişeleri bahanesiyle Mescid-i Aksa'nın kapılarına kilit vurdu. Müslümanların Harem-i Şerif'te ibadet etmesine izin vermeyen İsrail, ramazan ayında teravih ve cuma namazı kılınmasını engelledi. 1967'de Kudüs'ün işgal edilmesinden bu yana ilk kez ramazan ayında Aksa'da teravih namazı ve itikaf ibadetinin engellenmesi, dini ve tarihi statünün fiilen değiştirilmesine yönelik tehlikeli bir girişim olarak değerlendiriliyor.

TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in, Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasını kınadı. Çelik, "İsrail'in Mescid-i Aksa'ya dönük saygısızlığı insanlığın tüm değerlerine yeni bir saldırıdır. Müslümanların Mescid-i Aksa'da namaz kılmasını engellemek, barbarlıktır" dedi.

Kaynak: Haberler.com
Savaşta 18. gün! İran ABD Bağdat Büyükelçiliği'ni imha etti, İsrail Tahran ve Beyrut'a bomba yağdırdı

İran savaşta bir ilki yaşattı, İsrail'in tepkisi hayli sert oldu
Mücteba Hamaney saldırıdan nasıl sağ çıktı? Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı

Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı! Mücteba Hamaney...
Bakan Şimşek: Savaş devam ederse ciddi bir enflasyon riski söz konusu

Bakan Şimşek korkutan senaryoyu açıkladı: Savaş devam ederse...
Yorumlar (5)

GAGS:

tamam..

TCNaci BÜYÜKKAL:

Yine şov peşindeler. Valla kimse kusura bakmasın. ABD ve İsrail mallarını kullanmak zorundayız. Çünkü kaliteli. Türk malı içinde glikoz şurubu, renklendirici, aşırı su eklentisi vs. Var. Bizim Türk İş insanları dürüst olsaydı, neden İsrail ve ABD ürünlerini tüketelim mi?

Güray Dilli:

Bir sorunumuz o kalmıştı , vatandaş geçinemiyor , ay sonunu getiremiyor , ödemelerde iyileştiirme yapılmalı , desenize

Nusret Ocaktürk:

Hehehe azda twerk yaparlarmış keşke sayıların gözü gönlü acilirkis daha efektif protesto

Selman kaya:

ne oldu tesettüre aykırı hareket ettiniz onu atınca

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

