Haberler

Kadir Gecesi İstanbul'daki camilerde idrak edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'daki camilerde yoğun katılım ile Kadir Gecesi idrak edildi. Ayasofya dahil birçok camide düzenlenen programlarda dualar okundu, namazlar kılındı.

İslam dininde "bin aydan daha hayırlı olduğu" kabul edilen Kadir Gecesi, İstanbul'daki camilerde yoğun katılımla idrak edildi.

Kentte vatandaşlar, Kadir Gecesi'ni idrak etmek için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Eyüpsultan, Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih, Büyük Çamlıca ve Yeni Valide başta olmak üzere tüm camileri doldurdu.

Akşam namazını cemaatle kılanlar, yatsı namazını da camilerde ve çevrelerinde bekledi.

Vatandaşlardan bazıları oruçlarını da Sultanahmet Meydanı'ndaki çimlerin üzerinde açtı. Çevredeki lokantalarda da iftar için uzun kuyruklar oluştu.

İftarın ardından çok sayıda vatandaşın aileleriyle camilere geldiği görüldü. Yatsı namazının eda edilmesinden sonra teravih namazına geçildi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kadir Gecesi için program düzenlendi.

Mevlid-i Şerif ve ilahiler okunup duaların edildiği programa, İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Müftüsü Emrullah Tuncel de katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetini dinleyen vatandaşlar, dua etti.

Ezanın ardından cemaatle birlikte yatsı ve teravih namazı kılındı.

Eyüpsultan Camisi, Kadir Gecesi'ni idrak etmek isteyen vatandaşlarla doldu. Türbeyi ziyaret eden vatandaşlar, lokum ve şeker ikram etti.

Avcılar Merkez Ulu Camisi'nde ise akşam namazından sonra Kur'an-ı Kerim okunarak başlanan kandil programına çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Ali Osman Kaya
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

