Mardin'de Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

Mardin'de Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde düzenlenen programlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kızıltepe İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar yapıldı.

İslam dininde 'bin aydan daha hayırlı olduğu' kabul edilen Kadir Gecesi, Mardin'de kent merkezi ve ilçelerdeki camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi. Kızıltepe İlçe Müftülüğü tarafından Kenan Kösen Camii'nde Kadir Gecesi programı düzenlendi. Yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda mevlit okundu, ilahiler seslendirildi. Kızıltepe İlçe Vaizi Kemal Kahraman, cemaate Kadir Gecesi'nin önemini ve faziletini anlattı, dua etti. Vatandaşlar gece boyunca namaz kılıp dua etti. Program sonunda katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

500

