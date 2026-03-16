Keşan'da Sakal-ı Şerif tarihi camide ziyarete açıldı

Edirne'nin Keşan ilçesinde Kadir Gecesi nedeniyle Sakal-ı Şerif, tarihi Hersekzade Ahmet Paşa Camii'nde ziyarete açıldı. Vatandaşlar, Sakal-ı Şerif'i görmek için camiye akın etti.

Edirne'nin Keşan ilçesinde Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif'i, Kadir Gecesi nedeniyle tarihi Hersekzade Ahmet Paşa Camii'nde ziyarete açıldı.

Keşan'da ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar, tarihi Hersekzade Ahmet Paşa Camii'ne akın etti. Burada okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyen vatandaşlar, daha sonra teravih namazını kıldı. Kılınan teravih namazının ardından Sakal-ı Şerif önce erkeklerin, daha sonra kadınların ziyaretine açıldı. Vatandaşlar, Sakal-ı Şerif'e dokunup öpebilmek ve yakından görebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Bazı vatandaşlar Sakal-ı Şerif'i görünce gözyaşlarını tutamazken, bazıları ise cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
