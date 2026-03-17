Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir Gecesi'nde Barış ve Huzur Temennisi Yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Gecesi dolayısıyla sosyal medya üzerinden barış ve huzur temennisinde bulundu. 'Zifiri karanlıkların inşallah kardan aydınlık günlere dönüşeceği dönemler yakındır' diyen Erdoğan, Müslümanlar olarak birlikte barış iklimi inşa edeceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir Gecesi dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zifiri karanlıkların inşallah kardan aydınlık günlere dönüşeceği dönemler yakındır" ifadelerini kullanarak barış ve huzur temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam alemi için büyük önem taşıyan Kadir Gecesi dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Erdoğan paylaşımında, "Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Leyle-i Kadir vesilesiyle şunu ifade etmek isterim: Zifiri karanlıkların inşallah kardan aydınlık günlere dönüşeceği dönemler yakındır" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında ayrıca, "İnşallah uzak olmayan bir tarihte coğrafyamızda çiçeklerin açtığı, yüzlerin güldüğü, kalplerin huzurla dolup taştığı o barış iklimini Müslümanlar olarak hep birlikte inşa edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir

Hamaney'le ilgili Rusya iddiasından sonra bir açıklama da Trump'tan
Pakistan'dan Afganistan'ın başkenti Kabil'e hava saldırısı

Dünyanın bir yerinde daha çatışma! Başkenti savaş uçaklarıyla vurdular
Çinlilerden dikkat çeken iddia: B-2 bombardıman uçaklarının sinyalleri tespit edildi

"Hayalet" artık görünmez değil! Çin, ABD'nin gizli silahını enseledi
İran'dan ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük üssüne füze saldırısı

İran'dan ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük üssüne füze saldırısı
Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş! Görüntülerdeki detaya dikkat

Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş! Görüntülerdeki detaya dikkat
Avusturya'da Türk ailenin kapısına domuz kafası bırakıldı

Türk aileye alçak saldırı! Kapıyı açar açmaz çığlık attı
Arda Güler'in yeni piyasa değeri bomba

Yeni piyasa değeri bomba!
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ortaylı'nın tabutunun başında dua etti

İlber Hoca'ya veda! Tabutun başında dua eden isim, dikkat çekti