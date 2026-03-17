Haberler

Tercan'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, Kadir Gecesi dolayısıyla Merkez Camii'nde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Teravih namazının ardından camide indirilen Sakal-ı Şerif'i ziyaret eden yüzlerce vatandaş, manevi bir atmosferde ibadet etti.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, Kadir Gecesi dolayısıyla Merkez Camii'nde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Tercan Merkez Camii'nde kılınan teravih namazının ardından, camide muhafaza edilen Sakal-ı Şerif tekbirler ve ilahiler eşliğinde bulunduğu yerden indirildi.

Din görevlilerinin yaptığı bilgilendirmenin ardından vatandaşlar, kadın ve erkekler ayrı bölümlerden sıraya girerek Sakal-ı Şerif'i ziyaret etti.

Merkez Camii İmam Hatibi Hakkı Eyğal, Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif'i ziyarete açtıklarını belirterek, yüzlerce vatandaşın camiye gelerek ziyarette bulunduğunu ifade etti.

Eyğal, vatandaşların manevi atmosferi yoğun şekilde yaşadığını belirterek, gece boyunca camide ibadet ve duaların sürdüğünü kaydetti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

