Tercan'da vatandaşlar Kadir Gecesi'nde camileri doldurdu

Erzincan'ın Tercan ilçesinde vatandaşlar, Kadir Gecesi dolayısıyla camilere akın ederek ibadet etti. Tercan Merkez Camii'nde düzenlenen özel programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, cemaat arasında tebrikleşmeler yaşandı.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde vatandaşlar, İslam dininde "bin aydan daha hayırlı" olduğu kabul edilen Kadir Gecesi'nde camilere akın etti.

Tercan'da Ramazan ayının 26'ncı gecesinde idrak edilen Kadir Gecesi dolayısıyla ilçe genelindeki camiler doldu. Teravih namazının ardından camilerde toplanan vatandaşlar namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Tercan Merkez Camii'nde Tercan Müftülüğü tarafından Kadir Gecesi'ne özel program düzenlendi. Programda hafızlar tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, ilahi ekibi ilahi ve kasideler seslendirdi. İlçe Müftüsü Hekim Şahin ise gece dolayısıyla dua etti.

Ramazan ayı boyunca okunan hatm-i şeriflerin duası da program kapsamında yapıldı.

Gece dolayısıyla cemaat arasında musafaha ve tebrikleşmeler gerçekleştirilirken, bazı camilerde tesbih namazı kılındı. Camiler, sabah namazı vaktine kadar ibadet etmek isteyen vatandaşlar için açık bırakıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
