Karapınar'da Kadir Gecesi coşkusu
Karapınar ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde dualar edildi ve çeşitli ikramlar yapıldı. Vatandaşlar, mübarek geceyi coşku ile idrak etti.
Kadir Gecesinde vatandaşlar başta Sultan Selim Camii ile Eski Apak Camii başta olmak üzere camileri doldurdu. Camilerde Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve Mevlid-i Şerif okunurken, eller semaya açılarak dua edildi. Camilerde vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunulurken, vatandaşlar bu mübarek geceyi idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı