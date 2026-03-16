Karapınar'da Kadir Gecesi coşkusu

Konya'nın Karapınar ilçesinde Kadir Gecesinde camiler doldu, dualar edildi.

Kadir Gecesinde vatandaşlar başta Sultan Selim Camii ile Eski Apak Camii başta olmak üzere camileri doldurdu. Camilerde Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve Mevlid-i Şerif okunurken, eller semaya açılarak dua edildi. Camilerde vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunulurken, vatandaşlar bu mübarek geceyi idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. - KONYA

