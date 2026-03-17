Zara'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
Zara ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar, Merkez Camisi'nde düzenlenen programda Sakal-ı Şerif'i ziyaret etti. İlçe Müftüsü, her yıl ramazan ayının bu özel gecesinde Sakal-ı Şerif'in ziyarete açıldığını belirtti.
Zara Müftülüğü tarafından Merkez Camisi'nde düzenlenen programda, vatandaşlar salavat eşliğinde ve ilahiler okuyarak Sakal-ı Şerifi ziyaret etme imkanı buldu.
Kaynak: AA / İbrahim Özel