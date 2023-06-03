Kadıköy Belediyesi Haberleri - Kadıköy Belediyesi Haber - Haberler

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Kadıköy Belediyesi Haberleri

Kadıköy Belediyesi haber, Kadıköy Belediyesi son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Prof. Dr. Naci Görür: Marmara depremi Güneydoğu'daki 11 ilin toplamından fazla hasara neden olur

Prof. Dr. Naci Görür: Marmara depremi Güneydoğu'daki 11 ilin toplamından fazla hasara neden olur

Kadıköy Belediyesi - 1 Saat Önce
Prof. Dr. Naci Görür: 'Beklenen Marmara depremi Güneydoğu'daki 11 ilin toplamından fazla hasara neden olur'

Prof. Dr. Naci Görür: 'Beklenen Marmara depremi Güneydoğu'daki 11 ilin toplamından fazla hasara neden olur'

Kadıköy Belediyesi - 1 Saat Önce
Prof. Dr. Naci Görür: 'Beklenen Marmara depremi Güneydoğu'daki 11 ilin toplamından fazla hasara neden olacak'

Prof. Dr. Naci Görür: 'Beklenen Marmara depremi Güneydoğu'daki 11 ilin toplamından fazla hasara neden olacak'

Kadıköy Belediyesi - 1 Saat Önce
Sinematek Günleri: Sektör Buluşmaları İkinci Kez Düzenleniyor

Sinematek Günleri: Sektör Buluşmaları İkinci Kez Düzenleniyor

Kadıköy Belediyesi - 01.06.2023
Kadıköy Belediyesi Sinematek'ten İranlı Kadınlar Konuşuyor Programı

Kadıköy Belediyesi Sinematek'ten İranlı Kadınlar Konuşuyor Programı

Kadıköy Belediyesi - 31.05.2023
Kadıköy'de 19 Mayıs coşkusu: Klasik otomobiller konvoyu ve bisiklet turuyla kutlandı

Kadıköy'de 19 Mayıs coşkusu: Klasik otomobiller konvoyu ve bisiklet turuyla kutlandı

Kadıköy Belediyesi - 19.05.2023
Kadıköy'de 19 Mayıs coşkusu klasik otomobiller eşliğinde kutlandı

Kadıköy'de 19 Mayıs coşkusu klasik otomobiller eşliğinde kutlandı

Kadıköy Belediyesi - 19.05.2023
19 Mayıs Coşkusu, Kadıköy'de Yaşanacak

19 Mayıs Coşkusu, Kadıköy'de Yaşanacak

Kadıköy Belediyesi - 17.05.2023
'Alcina' operası bu akşam Süreyya Operası'nda sahnelenecek

"Alcina" operası bu akşam Süreyya Operası'nda sahnelenecek

Kadıköy Belediyesi - 16.05.2023
Alan Kadıköy İkinci Sezonunda İki Önemli Sergiye Ev Sahipliği Yapıyor

Alan Kadıköy İkinci Sezonunda İki Önemli Sergiye Ev Sahipliği Yapıyor

Kadıköy Belediyesi - 12.05.2023
Hayal Melodileri Resim Yarışması'nın kazananları açıklandı

Hayal Melodileri Resim Yarışması'nın kazananları açıklandı

Kadıköy Belediyesi - 12.05.2023
LEYLA GENCER VEFATININ 15. YILINDA SÜREYYA OPERASI'NDA ANILDI

LEYLA GENCER VEFATININ 15. YILINDA SÜREYYA OPERASI'NDA ANILDI

Kadıköy Belediyesi - 10.05.2023
Leyla Gencer özel konserle anıldı

Leyla Gencer özel konserle anıldı

Kadıköy Belediyesi - 10.05.2023
Leyla Gencer özel konserle anıldı

Leyla Gencer özel konserle anıldı

Kadıköy Belediyesi - 10.05.2023
Leyla Gencer, vefatının 15. yılında yad edildi

Leyla Gencer, vefatının 15. yılında yad edildi

Kadıköy Belediyesi - 10.05.2023
Bakan Kurum, ''Büyük Dönüşüm Yeni Fikirtepe' diyerek 12 bin konut inşa ediyoruz'

Bakan Kurum, "'Büyük Dönüşüm Yeni Fikirtepe' diyerek 12 bin konut inşa ediyoruz"

Kadıköy Belediyesi - 06.05.2023
Bakan Kurum: 'Büyük Dönüşüm Yeni Fikirtepe diyerek 12 bin konut inşa ediyoruz'

Bakan Kurum: "Büyük Dönüşüm Yeni Fikirtepe diyerek 12 bin konut inşa ediyoruz"

Kadıköy Belediyesi - 05.05.2023
BAKAN KURUM: 'BÜYÜK DÖNÜŞÜM YENİ FİKİRTEPE' DİYEREK 12 BİN KONUT İNŞA EDİYORUZ

BAKAN KURUM: 'BÜYÜK DÖNÜŞÜM YENİ FİKİRTEPE' DİYEREK 12 BİN KONUT İNŞA EDİYORUZ

Kadıköy Belediyesi - 05.05.2023
BAKAN KURUM: 'BÜYÜK DÖNÜŞÜM YENİ FİKİRTEPE' DİYEREK 12 BİN KONUT İNŞA EDİYORUZ

BAKAN KURUM: 'BÜYÜK DÖNÜŞÜM YENİ FİKİRTEPE' DİYEREK 12 BİN KONUT İNŞA EDİYORUZ

Kadıköy Belediyesi - 05.05.2023
Çevre Bakanı Kurum: Fikirtepe'de 12 bin konut inşa ediyoruz

Çevre Bakanı Kurum: Fikirtepe'de 12 bin konut inşa ediyoruz

Kadıköy Belediyesi - 05.05.2023
Bakan Kurum, 'Kadıköy İş İnsanları Buluşması'nda konuştu Açıklaması

Bakan Kurum, "Kadıköy İş İnsanları Buluşması"nda konuştu Açıklaması

Kadıköy Belediyesi - 05.05.2023
Leyla Gencer vefatının 15. yılında yad edilecek

Leyla Gencer vefatının 15. yılında yad edilecek

Kadıköy Belediyesi - 05.05.2023
'Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu'nu kazananlar belli oldu

"Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu"nu kazananlar belli oldu

Kadıköy Belediyesi - 28.04.2023
Kadıköy'de 1 Mayıs 1996'da ölenler anıldı

Kadıköy'de 1 Mayıs 1996'da ölenler anıldı

Kadıköy Belediyesi - 28.04.2023
23 Nisan Kadıköy'de coşkuyla kutlandı

23 Nisan Kadıköy'de coşkuyla kutlandı

Kadıköy Belediyesi - 23.04.2023
'Bir Afet Masalı Müzikali'nde depremzede çocuklar için oyuncak toplanacak

"Bir Afet Masalı Müzikali"nde depremzede çocuklar için oyuncak toplanacak

Kadıköy Belediyesi - 14.04.2023
'Geçmişten Günümüze Bir Yolculuk-Çocuk Dergileri Sergisi' yarın Kadıköy'de açılacak

"Geçmişten Günümüze Bir Yolculuk-Çocuk Dergileri Sergisi" yarın Kadıköy'de açılacak

Kadıköy Belediyesi - 14.04.2023
Cadde 10K ve cadde 21K koşuları için kayıtlar bugün başladı

Cadde 10K ve cadde 21K koşuları için kayıtlar bugün başladı

Kadıköy Belediyesi - 11.04.2023
Depremzedeler I·c¸in Dayanıs¸ma Pazarı

Depremzedeler I·c¸in Dayanıs¸ma Pazarı

Kadıköy Belediyesi - 20.03.2023
Kadıköy'de toplu kedi ölümleri hayvanseverler tarafından protesto edildi

Kadıköy'de toplu kedi ölümleri hayvanseverler tarafından protesto edildi

Kadıköy Belediyesi - 18.03.2023
Kadıköy'de yaşanan toplu kedi ölümleri mahalleliyi ayağa kaldırdı! Evde beslenen kediler de kayıp

Kadıköy'de yaşanan toplu kedi ölümleri mahalleliyi ayağa kaldırdı! Evde beslenen kediler de kayıp

Kadıköy Belediyesi - 18.03.2023
BAK Kadıköy görevini tamamlayarak afet bölgesinden döndü

BAK Kadıköy görevini tamamlayarak afet bölgesinden döndü

Kadıköy Belediyesi - 19.02.2023
Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde yaşadığı olayı boğazı düğümlenerek anlattı: Hiçbirimiz eskisi gibi değiliz aslında

Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde yaşadığı olayı boğazı düğümlenerek anlattı: Hiçbirimiz eskisi gibi değiliz aslında

Kadıköy Belediyesi - 18.02.2023
Kılıçdaroğlu, Kadıköy Belediyesi arama-kurtarma ekibinin çalışmaları hakkında bilgi aldı Açıklaması

Kılıçdaroğlu, Kadıköy Belediyesi arama-kurtarma ekibinin çalışmaları hakkında bilgi aldı Açıklaması

Kadıköy Belediyesi - 17.02.2023
Kadıköy'de deprem sonrası beton testlerine yoğun ilgi

Kadıköy'de deprem sonrası beton testlerine yoğun ilgi

Kadıköy Belediyesi - 17.02.2023
Kadıköy'de deprem sonrası beton testlerine yoğun ilgi! İçlerinden neler çıktı neler

Kadıköy'de deprem sonrası beton testlerine yoğun ilgi! İçlerinden neler çıktı neler

Kadıköy Belediyesi - 16.02.2023
DEPREM SONRASI TALEP YÜZDE 90 ARTTI; BETONUN İÇİNDEN GAZETE KÜPÜRÜ, TAHTA, KÖPÜK ÇIKIYOR

DEPREM SONRASI TALEP YÜZDE 90 ARTTI; BETONUN İÇİNDEN GAZETE KÜPÜRÜ, TAHTA, KÖPÜK ÇIKIYOR

Kadıköy Belediyesi - 15.02.2023
Kadıköy'de binalardan alınan beton örneklerinden nazar boncuğu ve gazete kupürleri çıktı

Kadıköy'de binalardan alınan beton örneklerinden nazar boncuğu ve gazete kupürleri çıktı

Kadıköy Belediyesi - 13.02.2023
Depremzede köpek Bella İstanbul'da yeni ailesine kavuştu

Depremzede köpek Bella İstanbul'da yeni ailesine kavuştu

Kadıköy Belediyesi - 12.02.2023
Kurtarılan 72 yaşındaki Necla Beyazıt 83 saat sonra umut oldu

Kurtarılan 72 yaşındaki Necla Beyazıt 83 saat sonra umut oldu

Kadıköy Belediyesi - 09.02.2023
İstanbul'da yardım toplama merkezleri nerelerde? Deprem bölgesinde ihtiyaç listesinde neler var?

İstanbul'da yardım toplama merkezleri nerelerde? Deprem bölgesinde ihtiyaç listesinde neler var?

Kadıköy Belediyesi - 08.02.2023
Hep birlikte tek yürek! Spor camiası depremzedeleri yalnız bırakmadı

Hep birlikte tek yürek! Spor camiası depremzedeleri yalnız bırakmadı

Kadıköy Belediyesi - 06.02.2023
GÜNDEM / 5 Şubat 2023

GÜNDEM / 5 Şubat 2023

Kadıköy Belediyesi - 05.02.2023
Son Dakika: Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Üç başkan yardımcısı dahil 31 şüpheli gözaltında

Son Dakika: Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Üç başkan yardımcısı dahil 31 şüpheli gözaltında

Kadıköy Belediyesi - 03.02.2023
Ataşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon: 28 gözaltı (1)

Ataşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon: 28 gözaltı (1)

Kadıköy Belediyesi - 03.02.2023
Kadıköy Belediyesi hangi partiden? Kadıköy Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden?

Kadıköy Belediyesi hangi partiden? Kadıköy Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden?

Kadıköy Belediyesi - 02.02.2023
Kadıköy'de kaldırımları işgal eden motosikletlere 'kente karşı suçtur' yazılı etiket asıldı

Kadıköy'de kaldırımları işgal eden motosikletlere 'kente karşı suçtur' yazılı etiket asıldı

Kadıköy Belediyesi - 01.02.2023
Scooter kullananlara kötü haber: İki yeni yasak yolda!

Scooter kullananlara kötü haber: İki yeni yasak yolda!

Kadıköy Belediyesi - 24.01.2023
Scooter firmaları belediye ile görüştü! İlk açıklama

Scooter firmaları belediye ile görüştü! İlk açıklama

Kadıköy Belediyesi - 24.01.2023
KADIKÖY'DE DENETİMLER KAPSAMINDA BUGÜN 71 SKUTER TOPLANDI

KADIKÖY'DE DENETİMLER KAPSAMINDA BUGÜN 71 SKUTER TOPLANDI

Kadıköy Belediyesi - 18.01.2023
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