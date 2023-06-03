Kadıköy Belediyesi Haberleri - Kadıköy Belediyesi Haber - Haberler

Kadıköy Belediyesi Haberleri
Kadıköy Belediyesi haber, Kadıköy Belediyesi son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Prof. Dr. Naci Görür: Marmara depremi Güneydoğu'daki 11 ilin toplamından fazla hasara neden olur
Prof. Dr. Naci Görür: 'Beklenen Marmara depremi Güneydoğu'daki 11 ilin toplamından fazla hasara neden olur'
Prof. Dr. Naci Görür: 'Beklenen Marmara depremi Güneydoğu'daki 11 ilin toplamından fazla hasara neden olacak'
Kadıköy'de 19 Mayıs coşkusu: Klasik otomobiller konvoyu ve bisiklet turuyla kutlandı
Alan Kadıköy İkinci Sezonunda İki Önemli Sergiye Ev Sahipliği Yapıyor
Bakan Kurum, "'Büyük Dönüşüm Yeni Fikirtepe' diyerek 12 bin konut inşa ediyoruz"
Bakan Kurum: "Büyük Dönüşüm Yeni Fikirtepe diyerek 12 bin konut inşa ediyoruz"
BAKAN KURUM: 'BÜYÜK DÖNÜŞÜM YENİ FİKİRTEPE' DİYEREK 12 BİN KONUT İNŞA EDİYORUZ
BAKAN KURUM: 'BÜYÜK DÖNÜŞÜM YENİ FİKİRTEPE' DİYEREK 12 BİN KONUT İNŞA EDİYORUZ
"Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu"nu kazananlar belli oldu
"Bir Afet Masalı Müzikali"nde depremzede çocuklar için oyuncak toplanacak
"Geçmişten Günümüze Bir Yolculuk-Çocuk Dergileri Sergisi" yarın Kadıköy'de açılacak
Kadıköy'de toplu kedi ölümleri hayvanseverler tarafından protesto edildi
Kadıköy'de yaşanan toplu kedi ölümleri mahalleliyi ayağa kaldırdı! Evde beslenen kediler de kayıp
Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde yaşadığı olayı boğazı düğümlenerek anlattı: Hiçbirimiz eskisi gibi değiliz aslında
Kılıçdaroğlu, Kadıköy Belediyesi arama-kurtarma ekibinin çalışmaları hakkında bilgi aldı Açıklaması
Kadıköy'de deprem sonrası beton testlerine yoğun ilgi! İçlerinden neler çıktı neler
DEPREM SONRASI TALEP YÜZDE 90 ARTTI; BETONUN İÇİNDEN GAZETE KÜPÜRÜ, TAHTA, KÖPÜK ÇIKIYOR
Kadıköy'de binalardan alınan beton örneklerinden nazar boncuğu ve gazete kupürleri çıktı
İstanbul'da yardım toplama merkezleri nerelerde? Deprem bölgesinde ihtiyaç listesinde neler var?
Son Dakika: Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Üç başkan yardımcısı dahil 31 şüpheli gözaltında
Kadıköy Belediyesi hangi partiden? Kadıköy Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden?
Kadıköy'de kaldırımları işgal eden motosikletlere 'kente karşı suçtur' yazılı etiket asıldı