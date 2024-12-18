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Evlenmek isteyenlere bir masraf daha çıktı: Nikah ücretlerine yüzde 870 zam

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Yeni yıl ile birlikte nikah ücretlerine zam geliyor. Kadıköy Belediyesi'nde 2018 yılında belirlenen hafta içi nikah kıyma ücreti 268,5 TL iken, 2025 yılı itibariyle bu rakam yüzde 870 zamla 2 bin 605 TL'ye çıkacak.

Yeni yıldan itibaren nikah ücretlerine zam geliyor. Birçok belediye, söz konusu ücretlere zam yapma kararı aldı.

YÜZDE 870 ZAM

Kadıköy Belediyesi'nde 2018 yılında belirlenen hafta içi nikah kıyma ücreti 268,5 TL iken, 2025 yılı itibariyle bu rakam yüzde 870 zamla 2 bin 605 TL'ye yükselecek.

AİLE CÜZDANINA DA ZAM GELİYOR

Ayrıca, 2024 yılında 705 TL olan aile cüzdanı bedelinin 2025 itibarıyla Yeniden Değerleme Oranı'na göre yaklaşık bin 40 TL'ye çıkması bekleniyor.

Evlenmek isteyenlere bir masraf daha çıktı: Nikah ücretlerine yüzde 870 zam
Haberler.com / Umut Halavart - Yaşam
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

3 çocuk yapın diyenler nerde?Çocuğu boşver evlilik bile hayal bu ülkede ..

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Haber YorumlarıMevlüt:

Kadıköy zaten Zenginlerin muhiti. Bu para onlara çerez. Ayrıca zaten burada genelde nikahsız yaşama var

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Haber YorumlarıAdem Erden:

yuh

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Haber YorumlarıMustafa Yasemin Yılmaz:

Kadıköy belediyesi yaparsa iyi yapmıştır kesin. helal olsun demek mi para lazım.

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