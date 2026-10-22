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Mesut Kösedağı CHP'den istifa etti! Yeni Parti'nin İstanbul'daki ilk belediyesi Kadıköy oldu

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Mesut Kösedağı CHP'den istifa etti! Yeni Parti'nin İstanbul'daki ilk belediyesi Kadıköy oldu
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Yeni Parti, İstanbul'daki ilk belediyesini aldı. CHP tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Yeni Parti'ye geçtiğini açıkladı.

  • CHP tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye geçti.
  • Kösedağı, 36 belediye meclis üyesinin 30'uyla birlikte Yeni Parti'ye geçiş kararı aldı.
  • Bu geçişle Yeni Parti, İstanbul'daki ilk belediyesini Kadıköy'de kazanmış oldu.

CHP tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, partisiyle yollarını ayırarak Yeni Parti’ye geçtiğini açıkladı. Saha çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Kösedağı, meclis üyelerinin büyük çoğunluğuyla birlikte bu kararı aldıklarını söyledi.

KADIKÖY, YENİ PARTİ'YE GEÇTİ

Kösedağı’nın bu adımıyla Yeni Parti, İstanbul’daki ilk belediyesini kazanmış oldu. Siyasi kulislerde geniş yankı uyandıran geçişin ardından, Kadıköy’deki yerel yönetim dengelerinin ve ilçe siyasetinin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı

Öte yandan Kösedağı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: ""Değerli Kadıköylüler, biliyorsunuz geçen ay 23 yıldır mensubu olduğum Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildim. Bu geçen bir aylık süre zarfında sahada sizlerden aldığım geri dönüşler benim için çok kıymetli oldu. Her mahalleye gittiğimde, her sokağa gittiğimde sizlerle konuştum, sizleri dinledim. Bu bir aylık süre zarfından sonra artık sizlerle beraber bir karar verdim. Bundan sonraki siyasi yolculuğuma, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğinde Yeni Parti saflarında katıldığımı sizlere bildirmek isterim."

MESUT KÖSEDAĞI 30 MECLİS ÜYESİ İLE BİRLİKTE GEÇİŞ YAPTI

Kararın belediye meclisindeki çoğunlukla ortaklaşa alındığını vurgulayan Kösedağı, "36 meclis üyemizin 30'uyla beraber bu kararı aldık. Artık sizlerle Kadıköyümüz için hep beraber çalışmaya Yeni Parti çatısı altında devam edeceğiz. Hepimizin yolu açık olsun" diyerek sözlerini noktaladı.

Kösedağı, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ve Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu ile birlikte 30 Eylül 2026’da CHP tarafından kesin ihraç talebiyle ve tedbirli olarak disipline sevk edilmişti.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÇengelköylü:

CHP Lİ KADIKÖYLÜLER NİYE SESİNİZ ÇIKMIYOR DUTMU YEDİNİZ NASIL SATTI SİZİ

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