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Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi! 20 yaralı

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Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan ve içinde 50 kişinin bulunduğu bilinen Kadıköy Belediyesi'ne ait otobüs, dönüş yolunda kaza yaparak devrildi. Kaza soncunda 20 kişinin yaralandığı belirtildi.

Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs dönüş yolunda devrildi. 50 yolcusu bulunan otobüsün yaptığı kaza sonucunda 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Sivas merkez ilçeye bağlı Asarcık köyüne cenaze için gelenlerin bulunduğu İstanbul Kadıköy Belediyesi'ne ait otobüs, cenaze sonrası dönüş yolunda Kurtlapa köyü yakınlarında bilinmeyen bir nedenle devrildi. Olay yerine ambulanslar ve kurtarma araçları sevk edildi. İlk belirlemelere göre çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

SİVAS VALİSİ: "20 YOLCU YARALANDI"

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kazayla ilgili yaptığı açıklamada otobüste 50 yolcunun bulunduğunu ve 20 yolcunun hafif şekilde yaralandığını belirtti. Şimşek, kazada bir can kaybı yaşanmadığını belirtti.

Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi! 20 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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