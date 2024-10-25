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İDOB'dan Çocuklara Eğlenceli Bale Dünyası

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İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 27 Ekim'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde, çocuklar için hazırladığı interaktif 'Bale Dünyası' eserini sahneleyecek. Eserde, balenin tarihi ve klasik eserlerinden bölümler yer alacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), çocuklara yönelik interaktif "Bale Dünyası" eserini, 27 Ekim'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde beğeniye sunacak.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, oyunda balenin doğuşundan bugüne kadar gelişimi sahneye aktarılıyor.

Çocuklara yönelik baleyi tanıtıcı tek perdelik eserde, "Fındıkkıran", "Uyuyan Güzel", "Kuğu Gölü", "Don Kişot Pas de Deux" ve "Karagöz-Hacivat" gibi balenin en bilinen eserlerinden bölümler yer alıyor.

Geleceğin bilinçli sanatseverlerini yetiştirmek amacıyla hazırlanan eserin koreografisini Deniz Özaydın ve Çiğdem Erkaya Öztürk, anlatıcılığını Mert Aksu, bale öğretmenliğini Tunca Bakan üstleniyor.

Oyun, sezonda minik seyircilerle buluşmaya devam edecek.

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel

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